Přístup do bašty má být po nové lávce

Město tak bude muset vybudovat asi desetimetrovou lávku přes hradební zeď a právě v tom bylo největší úskalí tohoto řešení. „Jsou to pozemky třetí osoby, pana inženýra Mráze. Dlouho jsme jednali, jakým způsobem to uděláme, nakonec jsme se dohodli na věcném břemenu. To znamená, že můžeme do bašty udělat přístup přes jeho pozemek,“ řekl starosta Kašpar.

Vše se bude muset naprojektovat, přístup se ale bude pravděpodobně řešit dřevěnou lávkou, kterou už předběžně odsouhlasil Národní památkový ústav. „Lávka musí zapadat do historického jádra města, nicméně smlouvu o věcném břemenu jsme již podepsali. Podařilo se nám vyjednat velmi dobrou cenu, budeme platit tisíc korun ročně,“ doplnil Michael Kašpar.