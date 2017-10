Bartoloměj bude stát o 30 milionů méně

Kolín – Město má konečně schválený výsledek zadávacího řízení na obří revitalizaci areálu sv. Bartoloměje. Už se jen čeká, zda se někdo neodvolá, a také na vyjádření Centra regionálního rozvoje co do posouzení zadávacího řízení. I to už je ale otázkou opravdu jen několika dnů.

dnes 10:08 SDÍLEJ:

Kolínský chrám sv. BartolomějeFoto: Deník/ Jakub Šťástka

Vítězem výběrového řízení se stalo konsorcium stavební a památkářské společnosti. Se stavební firmou má už Kolín zkušenost, pracovala například na nedávno dokončené nemocniční svobodárně nebo na faře naproti sv. Bartoloměji. „Firma rozhodně kvalifikační předpoklady doložila,“ shrnul místostarosta Michael Kašpar a zdůraznil důležitost spojení s památkářskou firmou. Tou je v tomto případě jedna z nejznámějších památkářských a restaurátorských společností v celé republice. Podmínky veřejné zakázky byly ostatně nastavené tak, že se musela stavební firma spojit s památkářskou. Například odborníky na restaurování kostí totiž obvykle stavební firmy v řadách svých zaměstnanců skutečně nemají. „Takový byl i účel zadávacího řízení,“ podotkl místostarosta. ČTĚTE TAKÉ: Na případné povodně se chtějí obce připravit Řízení podle očekávání srazilo odhadovanou, projektovou cenu výrazně dolů. Město počítalo, že to bude minimálně o 20 procent, výsledek je ale nakonec ještě o dost lepší. Nabídková cena vítězného konsorcia je 58,8 milionu korun, projektová cena mluvila zhruba o 90 milionech. Jak místostarosta Kašpar prozradil, uchazeč, který skončil ve výběrovém řízení na druhém místě, byl s nabídkovou cenou o necelý milion dražší. „Nyní, pokud se nikdo neodvolá, k čemuž si myslíme, že není důvod, podepíšeme smlouvu na přelomu října a listopadu a hned se začne pracovat,“ upřesnil místostarosta. Kolín má na celou velkou akci dotaci 90 procent – 85 procent z Evropské unie a pět od státu. Město tedy bude doplácet jen 10 procent plus investici do druhé fáze celé akce, tedy do revitalizace parkánů. Ty už nemohly být součástí zakázky, protože jsou za hranicí národní kulturní památky – ta končí vnitřní hradební zdí. „Od začátku ale máme naplánováno, že parkány také chceme revitalizovat a otevřít, už to ale nebude hrazeno z dotace,“ dodal Michael Kašpar. Na tuto akci bude další výběrové řízení. A mezi tím ještě další veřejná soutěž – na firmu, která bude dělat interiéry, tedy expozice. ČTĚTE TAKÉ: Hyenismus: vyhodili nemocného jezevčíka v igelitové tašce Obyvatelé Kolína jsou na výsledek celé dlouho plánované akce zvědaví. „Kdo z Kolíňáků nečetl průvodce o svém městě, což možná řada z nich nedělá, tak ani neví, že v Kolíně u Bartoloměje máme kostnici,“ míní Kolíňák Stanislav Blažek. „O kostnici v sousední Kutné Hoře ví každý, o té naší skoro nikdo. Ale ona ta kutnohorská je taky v úplně jiném stavu. Když nahlédnete k sv. Bartoloměji a vidíte kolínskou kostnici, člověk by si málem myslel, že je to nějaká postarší bouda na nářadí,“ dodal. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Marcel Zmožek své fanynky roztleskal hned od první písničky

Autor: Jana Martinková