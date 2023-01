„U nás na škole to funguje tak, že paní učitelka Ilona Čáslavová nás přihlásí a my už si poté vše organizujeme sami. Postavili jsme si tu stoly, připravili plentu a urnu a nyní už je na ostatních, aby přišli a vhodili svůj hlas,“ uvedl spolupořadatel akce sedící v komisi, student třetího ročníku Albert Hořejš.

O půlhodinové přestávce volební prostory navštívili desítky mladých voličů a jejich seznam se rychle zaplňoval fajfkami za jmény. Času na vyjádření názoru tu mají spoustu, ve středu 18. ledna od 8 do 13.30 hodin a ve čtvrtek 19. ledna od 8 do 11.30 hodin o každé přestávce. Poté dojde k sečtení účasti a odevzdaných hlasů.

Kolínsko ovládl generál Pavel, na paty mu šlapal Babiš. Rozhodne druhé kolo

„Až skončíme, bude to opět na nás. Spočítáme, kolik procent ze způsobilých voličů přišlo využít svůj hlas, a následně vysypeme urnu a začneme sčítat. Odpadá nám starost s obálkami, lístečky se vhazují bez nich, navíc každý dostane jeden a svého kandidáta zakroužkuje,“ vysvětlila s úsměvem průběh gymnaziálních voleb druhá z pořadatelů Kateřina Kubišová, rovněž studentka třetího ročníku.

Zmíněné duo organizátorů se akce neujalo poprvé, na jejich bedrech už ležely volby do poslanecké sněmovny. Sami říkají, že je politika zajímá, a tak pro ně není starost o takovou akci přítěží, ale spíše zábavou.

A jaký by podle nich měl být příští český prezident? „Rozhodně by měl spojovat společnost a ne ji rozdělovat. A neměl by rozdmýchávat problémy,“ shodli se Kubišová s Hořejšem. „Také by měl Českou republiku slušně reprezentovat v zahraničí a ne nám dělat ostudu,“ dodali.

VIDEO: Umí Petr Pavel a Andrej Babiš českou hymnu? Na výsledek se můžete podívat

První kolo školních prezidentských voleb v prosinci celorepublikově jednoznačně opanovala Danuše Nerudová s více než 54 procenty, druhý Petr Pavel si získal hlas více než 25 procent studentů. Andrej Babiš se nedostal přes deset procent. Zapojilo se 504 gymnázií, střední odborných škol a učiliští, z toho 54 ve Středočeském kraji.

„Studentské volby nejsou pouze o samotném volebním aktu. Díky informačním materiálům, dokumentárním filmům, navazujícím aktivitám a debatám se studenti seznamují se základními principy demokracie a volebním systémem ČR,“ sdělila mediální koordinátorka programu Táňa Abrhámová.