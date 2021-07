Autobusy se na kolínské Vinici nevytočí. Město bude muset vykoupit pozemky

Dlouhodobým záměrem města je prodloužit linky městská hromadné dopravy do satelitního městečka na Vinici. „Kolín se postupně rozrůstá. Logickým důsledkem je požadavek na začlenění nových lokalit do městské infrastruktury. Podařilo se zajistit vybudování zastávky a provoz linky číslo 9 v lokalitě Spálenka a chtěli bychom prodloužit linku i do lokality Vinice,“ potvrdil místostarosta Michal Najbrt.

Práce na rozšíření silnice v ulici K Vinici v Kolíně | Foto: Deník / Michal Bílek

Město už tam rozšířilo příjezdovou silnici, aby se na ni vešla dvě auta, pro autobusy je ale na Vinici stále málo prostoru. „Nynější stav parametry pro zajíždění autobusů nesplňuje," uvedl Najbrt. Nezbude tedy nejspíš nic jiného, než vykoupit plochy od soukromých vlastníků. „Probíhají jednání s majiteli pozemků o vhodném místě pro autobusovou točnu, aby vše mohlo být dotaženo do konce," dodal místostarosta. K úpravám provozu městské hromadné dopravy dochází i v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry. „U obchodního centra Retail park Ovčáry je nová zastávka, v souvislosti s přechodem společnosti Toyota na třísměnný provoz došlo k nejzásadnějším změnám v jízdních řádech ke konci února. Vzhledem k rostoucímu počtu zaměstnavatelů v průmyslové zóně řešíme i obslužnost vzdálenější části," připomněl. Letos by měla vyrůst nová zastávka také u nové sportovní haly v Borkách.