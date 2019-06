Autobusy pro Kolín vyjdou na více než 100 milionů korun

Kolín /FOTOGALERIE/ - Celkem 17 nových autobusů Mercedes-Benz Conecto pořídí společnost Okresní autobusová doprava Kolín, která bude následujících deset let provozovat v Kolíně městskou hromadnou dopravu. Nové autobusy se speciální výbavou se již začínají vyrábět. Jediné, co se do nich bude ještě následně instalovat, je odbavovací a informační systém.

Okresní autobusová doprava do nákupu moderních vozů investuje více než sto milionů korun. Vyhoví tak požadavku kolínské radnice, která požadovalo 16 nových moderně vybavených středně dlouhých autobusů a dva menší krátké autobusy pro obsluhování centra města. „Objednali jsme jich ne šestnáct, ale sedmnáct, abychom měli o jeden vůz navíc do zálohy pro případ, kdyby se s některým něco stalo, třeba drobná havárie, která by ale vyžadovala opravu a stažení vozu na nějaký čas z provozu,“ vysvětlil výkonný ředitel OAD Kolín Martin Pípal. Zbývající dva malé autobusy nový dopravce ještě vybírá a testuje na krajských linkách, teprve poté je závazně objedná. Kolín podepsal smlouvy s novým provozovatelem městské hromadné dopravy Přečíst článek › Nové smart řešení dopravy by se mohlo spustit na podzim Přečíst článek ›

Autor: Jana Martinková