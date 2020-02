Po dvaceti letech tak nyní přišla změna, která kromě nových moderních vozů a většího komfortu pro cestující s sebou přinesla také nutnost výměny karet. „Ze začátku byly technické potíže s vydáváním nových karet a jejich dobíjením, tvořily se fronty. Ale v rámci standardní otevírací doby nové kanceláře na autobusovém nádraží dopravce přidal i neděli. Největší nápor je za námi, stále je po kartách poptávka, ale není to už takové,“ popsal místostarosta Michal Najbrt.

Výpadky linek, které cestující dříve zažívali a na které byly časté stížnosti, se neobjevily. „Doufám, že to následujících deset let zůstane tak jako první týden,“ usmíval se místostarosta. Dodal, že byl jediný zádrhel u spoje do Zibohlav, kam jednou denně zajíždí. „Vyřešili jsme to operativně, jednalo se o dva občany, které jsme dopravili tam, kam potřebovali,“ uvedl Michal Najbrt.

Ten zároveň ujistil, že všechny autobusy, které nyní po Kolíně zajišťují městskou hromadnou dopravu, jsou opravdu nové. „Stále se po Kolíně šíří fámy, že jich je nových jen šest a zbylé již někde jezdily. Doopravdy jich je všech 19 nových. Osmnáct jich je v provozu, devatenáctý je záložní, tak je to i dané smlouvou,“ řekl místostarosta s tím, že kdo nevěří, ať se přijde novými vozy svézt. Jak již několikrát uvedl výkonný ředitel OAD Kolín Martin Pípal, společnost do pořízení nových autobusů konkrétně pro Kolín investovala více než sto milionů korun.

Vedení města dopředu avizovalo, že aktuálně neplánuje žádné změny jízdného. „Tak to také je, stejně tak se to týká počtu linek a úprav jízdních řádů,“ potvrdil místostarosta. „Řešíme samozřejmě podněty, na které určitě chceme reagovat, analyzoval, kde můžeme přidat, případně zvážit, zda jsou některé linky dostatečně využívány. Rozhodně se ale na tuto změnu nechystáme v nejbližších dvou, třech měsících,“ dodal Michal Najbrt.

Město plánuje například prodloužit autobusové linky do lokality Vinice, kde byla nedávno rozšířená v podstatě jediná přístupová komunikace tak, aby se tam vůbec vešla dvě auta. Na Vinici je ještě třeba vyřešit majetkové vztahy k pozemkům, radnice má v plánu vybudovat tam točnu autobusů. Další plánovanou změnou je posílení spojů na Spálenku.