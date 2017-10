Autobusové nádraží bude nakonec stát městskou kasu méně

Kolín – Práce na modernizaci autobusového terminálu pokračují druhou etapou, pracuje se přímo před budovou vlakového nádraží až k poště. „Jsem rád, že už je průjezdná Rorejcova ulice k Futuru. A vypadá docela pěkně, člověk už si trochu představí, jak by to mohlo po rekonstrukci celé vypadat,“ řekl řidič Milan Sehnal.

V současném dopravním režimu, kdy je uzavřená ulice Pod Hroby, by měly práce pokračovat až do jara. Na ploše před nádražní budovou se aktuálně rekonstruuje kanalizace a následně začne výstavba nového autobusového terminálu včetně zastřešení.

Město na modernizaci autobusového nádraží získalo dotaci 45 milionů na uznatelné náklady projektu. Veřejnou soutěží se cena oproti projektové dostala níž, takže se teď radnice snaží do uznatelných nákladů postupně dostat i práce, které se tam původně nevešly. „Celkově tedy bude město k dotaci doplácet méně,“ shrnul místostarosta Michael Kašpar.

Jak potvrdila vedoucí odboru dotací a veřejných zakázek městského úřadu Pavla Šimečková, zásadní skutečností, která se povedla, je to, že do výše schválených způsobilých výdajů město přesunulo i objekty, se kterými bylo počítáno jako s nezpůsobilými, ovšem věcně zapadaly do objektů způsobilých. „V žádosti se do způsobilých výdajů nevešly kvůli hranici 50 milionů korun způsobilých výdajů,“ vysvětlila.