Kolotoče pod Novým mostem. V Kolíně začala tradiční posvícenská pouť

Experimentovat se však se zastávkami nebude, jejich design zůstane i u nových budoucích přístřešků stejný, ačkoliv bude probíhat nové výběrové řízení a vyrábět je může jiná firma než ta, co realizovala ty stávající. „Vše chceme mít v jednotném městském designu, a postupně tak standardizovat všechny zastávky a také jejich označníky. Snažíme se je polepovat městskými památkami a významnými budovami, v této souvislosti jsme také poprosili provozovatele mimo městské dopravy, aby své jízdní řády nelepili všude možně,“ dodal Michael Kašpar.

Fotohádanka z minulosti: Poznáte místo v Kolíně na dobovém snímku?

Ještě na podzim by se výměny měly dočkat právě označníky některých zastávek, dvě by měly dokonce dostat digitální provedení. Standardní značení pak bude nové na dvaceti místech, jak potvrdil místostarosta kolínské radnice Michal Najbrt: „I v tomto případě chceme, aby do budoucna byl design jednotný. Tedy takový, jako je například na nové zastávce Atletický stadion, kde je rovněž i digitální verze“. Doposud přitom označníky vlastnil provozovatel autobusové dopravy ve městě společnost OAD Kolín, nyní jsou již v majetku města, a to se chystá investovat do jejich obnovy.