Vozidlo zaparkované na vyhrazeném stání pro invalidy.Zdroj: DENÍK/archivSituaci komplikoval fakt, že vozidlo nebylo psané na konkrétní osobu. Jednalo se o zapůjčený náhradní vůz, takže nešlo obratem zjistit, komu ho autosalon půjčil. Následně se podle ženy salon snažil přimět svého klienta k nápravě. A na odtah prý město nemá smlouvu s odtahovou službou.

Jak vysvětlil ředitel městské policie Viktor Prokeš, město má smlouvu na odtahování vozidel, ale pouze na blokové čištění komunikací, nikoli na překážky silničního provozu. U odtahů nemělo město dosud jasno, kdo a za jakých podmínek by auto odtáhnul. To by se ale mělo právě v nejbližších dnech změnit.

„V pondělí městská rada schválila všechny potřebné dokumenty týkající se odtahů jako celku, je to společná práce odboru dopravy, odboru správy městského majetku a městské policie,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt s tím, že v dokumentech se dolaďovalo, kdy a za jakých podmínek lze vozidla odtahovat.

„V nejbližších dnech začneme odtahovat, a to včetně vraků. Plocha, kam se budou odtažená vozidla umísťovat, je připravená, i když teď zasněžená,“ dodal místostarosta a připomněl, že odtah může nařídit i státní policie, která jej řeší prostřednictvím své odtahové služby. „Středeční případ, kdy řidič viděl, že jde o vyhrazené místo pro invalidu, a postavil tam auto ještě polepené, to mi opravdu hlava nebere,“ kritizoval chování řidiče místostarosta.

Záchytné parkoviště pro odstavení odtažených vozidel včetně vraků je připravené v ulici Na Přesypu, je oplocené, monitorované kamerou a pojmout by mělo kolem 50 vozidel. Pokud by tam město odtáhlo všechny vraky, které nyní v ulicích má, byla by plocha plná cca z 80 procent. Po městě je jich totiž již delší dobu kolem čtyř desítek.

Evergreenem je starý Renault, který původně dlouhé týdny „bytoval“ v ulici Za Baštou a následně se neznámo jak, ale opět na dlouhou dobu přemístil dál směrem k Práchovně, tedy do míst, kde začíná krásná lokalita, malý klenot Kolína - Zálabská skála. A stojí tam dodnes. S otevřenými dveřmi i kufrem, plný nepořádku.