/FOTOGALERIE/ Pokud je chodník rozbitý nebo zarostlý plevelem, objeví se co nevidět stížnosti obyvatel. Jsou ale také místa, kde chodník není vůbec. A tam se pak nezřídka jedná nejen o stížnosti, ale i o bezpečnost chodců. Příkladem může být místo zvané Na Labuti a Na Průhoně v Konárovicích. Jde o pěknou rovinku, kde to nejednoho řidiče svede k rychlejší jízdě. Nedávno tam došlo k ošklivému incidentu.

Místo v Konárovicích, kde došlo k incidentu mezi řidičem a chodcem. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

„Chybí chodníky, takže prostě chodíme po silnici a auta tu jezdí opravdu zběsile,“ potvrdil jeden z účastníků události. „Šel jsem z obchodu, proti mně vyjelo auto a málem mě srazilo. Uhýbal jsem a utrousil poznámku, že jelo jako prase. Řidič to patrně zaslechl, zastavil a začal mi vyhrožovat. Najel na mě i do protisměru. Když jsem chtěl volat policii, znovu do mě najížděl, málem mě přejel. Kolem projela spousta aut, nikdo nezastavil,“ popsal chodec, který při incidentu udeřil do čelního skla auta, které prasklo.