/FOTO/ Dvojice cestovatelů Pavel Chlum a Petr Kvarda už v saloncích kolínského Městského společenského domu své zážitky z putování po cizích zemích líčila několikrát, ve čtvrtek se do jednoho z nich vrátila, aby několika zájemcům přiblížila putování po zemích jihovýchodní Asie.

Setkání s cestovateli Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou v kolínském "kulturáku". | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Destinace jako Thajsko, Vietnam, Laos či Kambodža cestovatelé ukázali především prostřednictvím tamním kuchyně. A přestože především Pavel Chlum si na všech promítaných záznamech menu pochvaloval, šlo často o potraviny opravdu bizarní, což byl nakonec i název celé přednášky. Nejen oba protagonisté, ale i jejich cestovatelští souputníci, ochutnávali smažené hady, kachní grilované krky, žaludky i zárodky, smažené cvrčky, tarantule, kobylky nebo můry i samozřejmě tradiční asijská jídla známá i u nás, ať už pálivá či sladká.

Pochopitelně nechyběly ani památky nebo dobrodružné putování do plovoucí vesnice odkud už nevedla žádná cesta dál, jen zpět opět na rybářské lodi. A kde se chodilo na záchod do stejné řeky, z které se nabírala později voda k vaření obědu. Na úvod přednášky čekala na návštěvníky ochutnávka smaženého hmyzu, v závěru oba cestovatelé prezentovali svůj kalendář na příští rok a odpovídali na dotazy z publika. „Posluchačů nepřišlo mnoho, ale o to více je naše zážitky zajímaly, byla tu moc pěkná atmosféra,“ loučil se Pavel Chlum.