„Celkové řešení by mělo odpovídat tomuto pořadí preferencí: pěší doprava, cyklodoprava, veřejná hromadná doprava, jednostopá vozidla a osobní auta,“ předeslal starosta Úval a středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Na terminál by podle jeho slov měly do budoucna navazovat nové objekty především komerčního charakteru, které dotvoří Jiráskovu ulici do podoby reprezentativního vstupu do centra města. „Zde chceme otevřít prostor pro soukromé investory,“ dodal starosta.

Město na celou akci uspořádalo architektonickou soutěž. Na konci léta pak vedení očekává pět návrhů, které následně vyhodnotí odborná porota. Vyjádřit své připomínky budou moci také obyvatelé. „Pokud půjde vše dobře, tak proces, který je nyní na začátku, by se někdy kolem roku 2025 až 2026 mohl stát realitou,“ nastínil Petr Borecký.

Úvalské nádraží není malou zastávkou, stává se z něj významný dopravní uzel. Prochází jím až pět tisíc cestujících denně. Aby se na přeměně nádraží mohlo začít pracovat, předcházela tomu řada kroků.

„Jsme přesvědčeni, že s intenzitou provozu by mělo držet krok i okolí nádraží a jeho zázemí. Aby se tak mohlo stát, pracovali jsme na přípravě společně se Správou železnic, řešili jsme úpravy projektu, rekonstrukce drážního koridoru, budovaly se nové přístupové cesty, dosáhli jsme opravy nádraží,“ shrnul starosta s tím, že následovalo systematické vykupování pozemků, takže nyní již zbývá vykoupit posledních pár míst a město se stane vlastníkem souvislého pásu pozemků od nádraží až po šraňky.