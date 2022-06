Petr Ledvina

arborista, Kolín

Petr LedvinaZdroj: Deník/Jana Martinková

Parkování. Bylo by dobré udělat parkovací dům na sídlišti. Přijde mi divné, že se má město starat o to, že lidé chtějí mít dvě auta přímo před domem. Každý by měl mít možnost parkovat jedno auto a na parkování každého dalšího se podílet, třeba si místa pronajímat. Parkování neustále ustupuje zeleň, přitom počet míst nikdy nenasytí poptávku. Také by bylo fajn zatraktivnit ježdění na kole a chození pěšky.