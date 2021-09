„Díky němu jsem se do české reprezentace prokousal. Tady však podpora města Kolína nekončí, protože se na ni může spolehnout i náš dětský rybářský kroužek, který vede rybářský potěr nejen k samotnému rybolovu, ale především k lásce k přírodě a jejím tvorům. Poslední dík je ten největší a patří všem mým blízkým. Jen díky jejich toleranci a podpoře jsem mohl dosáhnou tohoto úspěchu,“ uzavřel Aleš Flanderka.

Mistry světa se pro tento rok stala domácí Itálie a z bronzu se radovala Anglie. „Úspěch našeho týmu je o to větší, že pro většinu západních reprezentantů je závodění zároveň jejich prací, tudíž se jedná o opravdové profesionály,“ připomněl Flanderka.

V půlce zápolení okupovala Česká republika sedmé místo z 23 účastnících zemí, ztráta na medailové pozice nebyla veliká. „Následující den se našim barvám obzvláště povedl a posunul nás zase po letech na krásnou stříbrnou pozici. Jako třešnička na dortu byla individuální bronzová medaile ostravského Petra Kláska, pro kterého to byla odměna za mnohaleté reprezentační úsilí,“ upřesnil Aleš Flanderka.

Reprezentační družstvo tvořilo pět závodníků plus náhradník, státní trenér s asistentem, manažer a doprovodný tým. Závodní trať se skládala z pěti sektorů, do každého sektoru se losoval jeden reprezentant z každého státu. Trať bývá dlouhá i několik kilometrů, řeka se chová v každém místě jinak, čemuž se musí přizpůsobit strategie lovu. Váha ulovených ryb pak určí pořadí závodníka v sektoru. Celkové pořadí je dáno součtem umístění všech pěti reprezentantů.

