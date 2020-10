Evropský parlament ve středu večer odsouhlasil svůj postoj k Zelené dohodě Evropské unie. Požaduje po členských státech, aby výrazně zrychlily omezování produkce skleníkových plynů. A to tak, aby se původní plán Evropské na snížení o 40 procent do roku 2030 zrychlil o dalších dvacet procent.

Výsledek byl předem jasný. „Evropský parlament má výrazně zelené složení,“ uvedl před hlasování europoslanec Alexandr Vondra (ODS). „Je předem jasné, že tento radikální návrh projde.“

Pro Česko, které je nejprůmyslovější zemí EU a navíc má stále vysoký podíl elektřiny vyráběné z hnědého uhlí, by další zrychlení snižování emisí v Evropské unii znamenalo velký ekonomický a strukturální problém.

„Obávám se o osud českého hospodářství. Jsme průmyslová země, neuvážené požadavky by na stav naší ekonomiky mohly mít silně negativní dopad,“ uvedla místopředsedkyně europarlamentu Dita Charanzová (ANO). „Řada sektorů, včetně pro nás tak důležitého automobilového průmyslu, se bude zcela jistě těžko vypořádávat s dopady covidové krize. Velmi mi také vadí, že pro tento průmysl měníme pravidla v průběhu hry,“ říká Charanzová. „Spolu s přehnaně ambiciózními emisními limity by to pro něj mohl být smrtící koktejl,“ dodala eurposlankyně, které podobně jako Vondra hlasovala proti „zákonu“.

Neshoda mezi státy

Naopak pro dokument zvedli ruku například europoslanci Pirátů.„Piráti v Evropském parlamentu, společně s mnohými vědci, dlouhodobě vyzývají evropské orgány k vyšším závazkům na cestě ke klimatické neutralitě,“ uvedl místopředseda europarlamentu Marcel Kolaja.

„Klimatický zákon“ musí ale ještě schválil členské státy. V nich není k tak razantnímu zrychlení snižování produkce skleníkových plynů vůle. Očekává se proto, že dojde k dohodě na nejvýše 50 % snížení. To je zřejmě přijatelné i pro českou ekonomiku.

Seriál Deníku: Zelená změna u vás



