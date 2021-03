Kompetence, které se týkaly regulace vlčí populace, se nově přesunuly z federální úrovně na jednotlivé státy. V únoru wisconsinské ministerstvo přírodních zdrojů vybralo oblasti a rozdělilo lovecké kvóty pro letošní zimní loveckou sezonu: 119 vlků mohli ulovit lovci, 89 kusů Indiáni kmene Odžibvejů. Původně chtěli úředníci uvolnit lov až na podzim, ale úřad byly zažalován jednou loveckou společností z Kansasu, proto tak brzký začátek, letos první v USA.

Zájemců o lov bylo tolik, že o přidělení povolení rozhodoval los. Jak informovala agentura AP, zápisné bylo deset dolarů (220 korun), zájemců 27 tisíc, vylosovaných nakonec bylo 2380 lovců, kteří museli navíc úřadu doplatit 49 dolarů (1100 Kč) za zastřelení jednoho vlka. Licenci si nakonec koupilo 1547 lovců. Na jednoho vlka k odstřelu tak připadlo 13 lovců. Ze získaných peněz mají být odškodněni farmáři, kterým vlci poškodili stáda.

Kritika ze strany ochránců přírody na sebe nedala dlouho čekat. „Ze strany wisconsinského ministerstva přírodní zdrojů se jedná o bezprecedentní a extrémní odklon od vědeckých postupů při regulaci divoké zvěře. Je to urážka vědy, demokracie i lidského svědomí,“ řekla pro AP Elizabeth Wardová z ekologické organizace Sierra Club. Ta se do poslední chvíle snažila zimní loveckou sezonu anulovat. Kritizovala, že úřad, místo aby prodiskutoval tak citlivé téma s širokou odbornou veřejností, podlehl tlaku úzké skupiny lovců.

Podívejte se na video migrující vlčí smečky:

Definitely the coolest footage of a wolf pack traveling that we have ever captured! What's better is that this pack is one of the most remote and elusive packs we study. It is a challenge to get video of individual wolves from this pack let alone the entire pack traveling! (1/2) pic.twitter.com/taBuKMxL74