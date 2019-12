Etiopie je z hlediska poskytování rozvojové pomoci pro Českou republiku jednou z nejdůležitějších zemí světa. Přestože celková česká pomoc této africké zemi dosahuje sto milionů ročně, je to méně než jedna koruna od jednoho obyvatele.

Etiopie - Ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Palata

Kryštof Verner, geolog z Univerzity Karlovy, je přesně ten typ člověka, kterého lze označit za vědeckého nadšence. O svém oboru a Etiopii, jejímuž geologickému mapování zasvětil velkou část posledních let, vypráví tak poutavě, že vás tím hned okouzlí. Zároveň vám ale dokáže velmi logicky vysvětlit, proč by právě jeho program geologického zkoumání Etiopie, program, který už je mnoho let jednou ze součástí české rozvojové pomoci této druhé nejlidnatější africké zemi, měl pokračovat i do budoucna.