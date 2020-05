Rusko bylo podle jejích slov od počátku se vším děním okolo koronaviru přibližně měsíc pozadu od zbytku Evropy. „V době kdy se v Česku začínalo s opatřeními, byl v celém Rusku stejný počet nakažených jako v naší malé republice. V ruských mediích stále mluvili o tom, jak oproti Evropě zvládají krizi naprosto snadno,“ napsala Deníku z Moskvy Vinterová.

Poté, co v březnu počty nemocných začaly přibývat, dal prezident Putin ve svém proslovu všem Rusům týden placeného volna. „To nakonec trvalo až do 11.května. Nazval to tehdy dovolenou. Rusové to tak i pochopili a následující první teplé dny byly parky plné lidí, kteří grilovali nebo se jen procházeli. Hned v pondělí vláda na shromažďování lidí zareagovala a vyhlásila pro celou Moskvu včetně několika dalších regionů režim samoizolace,“ uvedla dále Češka žijící v Moskvě.

Jak vysvětlila, lidé nesmí nikam kromě nejbližšího obchodu s potravinami, vyvenčit psa nejdále 100 metrů od bydliště a už jen do práce. „To ale pouze v případě, že zaměstnavatel vydá speciální povolení, které mohou policisté kdykoliv požadovat. Všechny parky byly uzavřeny, což asi zní nemožně, ale v Rusku je možné všechno. Celé areály obrovských parků obehnali ploty nebo červenou páskou. Zvýšil se počet policistů v ulicích a cestou do obchodu vás mohou zastavit a kontrolovat, zda máte bydliště v blízkosti a nemohli jste si vybrat bližší obchod,“ popsala dále situaci s tím, že za porušení samoizolace se uděluje pokuta v přepočtu od 1500 do 10 tisíc korun.

Lidé se vracejí do práce

Ale to zdaleka nebylo vše. Jak Lucie Vinterová dodala, nařízení se začala ještě zpřísňovat. Například pro cestu autem bylo třeba získat povolení a důvody, kdy bylo umožněno vůz použít, byly omezené.

Volno už ale bylo zrušeno, lidé se vracejí do práce, režim samoizolace ovšem v Moskvě stále trvá, až do konce května. „Všichni, u koho je to jen trochu možné, pracují z domova. I když placené volno bylo zrušené pro celou zemi, tak třeba v Moskvě se nezměnilo vůbec nic. Situace je velmi složitá a místní jí vnímají různě. Někteří jsou rádi, že konečně nemusí jezdit do práce hodinu přes celou Moskvu a druzí již nevědí, jak si volný čas doma zkrátit,“ dodala Vinterová, která doufá, že současný postupný pokles počtu nakažených znamená, že nehorší má již Rusko za sebou a že ulice budou zase plné turistů a místních, kteří si budou užívat teplého počasí a atmosféry.