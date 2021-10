Nejblíže epicentru je město Harnai, které má asi 11 tisíc obyvatel. Ve městě se zřítila až stovka domů z nepálených cihel, pod jejichž sutinami v některých případech zůstali zavaleni lidé, které otřesy překvapily ve spánku.

Řadu dalších domů zemětřesení poškodilo - na televizních záběrech bylo vidět budovy s propadlými střechami a popraskanými zdmi. Stovky lidí přišly o střechu nad hlavou, prohlásil místní představitel Suhajl Anvar Šahín.

Magnitude of a 5.9 #earthquake originated in #Harnai and jolted various parts of Balochistan including Quetta. pic.twitter.com/BwJ9KcPmVN