Narodil se v Texasu. Oscara už má. Politika mu opět začala dávat smysl. Tak přemýšlí, jak by měla vypadat další kapitola v jeho životě. Opravdový detektiv Matthew McConaughey vážně zvažuje kandidaturu na texaského guvernéra.

Matthew McConaughey | Foto: Shutterstock

Pro Američany není nic nepředstavitelného, že by se hrdinové bílého plátna nebo televizních obrazovek stali opravdovými hrdiny reálného života. Že by opustili své herecké karavany a na pár let řídili stát ze sídla guvernéra. V případě Ronalda Reagana z oválné pracovny Bílého domu dokonce celé Státy. Příkladů je hned několik. Úspěšný v Kalifornii byl Terminátor Arnold Schwarzenegger.