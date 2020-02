Sérii testů na koronavirus podstoupilo také všech devět navrátivších se Belgičanů. Výsledky testů, provedených ve vojenské nemocnici v Bruselu, byly u osmi z nich negativní, u jednoho pozitivní. O infikovaném pacientovi belgické úřady zatím neposkytly žádné podrobnosti, uvedly jen, že netrpí žádnými příznaky nákazy a že je v dobrém zdravotním stavu.

Počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem v Číně byl v pondělí 3235. Oznámily to dnes čínské úřady. Celkový počet nakažených dosáhl 20 438, zatímco v neděli jich bylo přes 17 tisíc. Zemřelo 425 lidí, což je o 64 víc, než předchozí den.

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že počet potvrzených případů bude dál stoupat, protože tisíce odebraných vzorků se zkoumá. V provincii Chu-pej začala přijímat pacienty nově vybudovaná nemocnice s kapacitou tisíc lůžek, další nemocnice s 1500 lůžky má být dokončena v příštích dnech.

V Hongkongu podlehl koronaviru devětatřicetiletý muž, který v lednu navštívil čínský Wu-chan. Podle lékařů trpěl i jiným dlouhodobým onemocněním.

Všelidová válka

Do Wu-chanu přijíždějí armádní lékařské týmy, které mají lékařům v městských nemocnicích pomáhat. Čínský prezident Si Ťin-pching na zvláštní schůzi politbyra komunistické strany prohlásil, že země vede "všelidovou válku," která má cestou prevence epidemii zastavit. Ti, kdo své povinnost zanedbávají, budou potrestání, citovala prezidenta televize CCTV.

Čínské ministerstvo zahraničí dnes znovu upozornilo Spojené státy, že by neměly přehánět reakci na epidemické šíření nového koronaviru a vyzvalo Washington, aby spolu s Pekingem nákazu zastavil. Čína vzala na vědomí nabídku americké pomoci a doufá, že pomoc přijde co nejdřív, konstatovala mluvčí ministerstva Chua Čchun-jing.

Macao kvůli koronaviru přestává s hazardem

Macao, největší herní centrum na světě a autonomní součást Číny, dnes oznámilo, že požádalo všechny provozovatele kasin, aby pozastavili provoz na dva týdny. Má to pomoci omezit šíření nového koronaviru, uvedla agentura Reuters.



Oznámení generálního ředitele Macaa Ho Iat Senga následovalo poté, co bývalá portugalská kolonie oznámila deset potvrzených případů nákazy a také přísná omezení cestování na čínské území a z Číny. Úřady doporučily obyvatelům, aby co nejvíce zůstávali doma a při cestování po městě měli roušky.



Ho Iat Seng uvedl, že s majiteli kasin projedná jejich uzavření. Odkdy by se tak mělo stát, ani žádné další podrobnosti nesdělil.



Tchaj-wan oznámil, že od pátku zakáže vstup do země všem cizincům, kteří byli nejméně dva týdny v Číně. Zákaz se však podle ministerstva zahraničí nebude vztahovat na návštěvníky z Macaa a Hongkongu.