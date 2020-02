Dramatic drone pictures of this morning’s tragic high speed train crash in #Lodi Italy. pic.twitter.com/lPbOSwrlWp

Příčiny nehody zatím nejsou známé. Na trati se dělaly údržbové práce a vyšetřovatelé nyní zjišťují, zda právě ony nezapříčinily neštěstí.

Rychlovlak vykolejil asi po dvaceti minutách jízdy, té době dosahovala souprava rychlosti až 180 kilometrů v hodině, upozornila agentura AP. Po nehodě byl přerušen provoz na trati mezi Milánem a Boloňou, spoje jsou odkláněny na trať mezi Milánem a Piacenzou.

Při neštěstí zahynuli oba strojvedoucí, cestující utrpěli pouze lehčí zranění. "Počet mrtvých by se neměl měnit," informoval prefekt místní provincie Marcello Cardona. Vzhledem k brzké ranní hodině cestovalo ve vlaku pouze asi třicet pasažérů, dodala policie.

A high-speed passenger train derailed in northern Italy on the Milan-Bologna line, killing two railway workers and injuring 27 others. https://t.co/S7KuD5RuQB