Nejrychlejší, nejvyšší a nejdelší. Podle slibů má supermoderní horská dráha, která právě roste v Saúdské Arábii, překonat všechny dosavadní rekordy.

Zábavní park Six Flags Qiddiya nabídne návštěvníkům i supermoderní horskou dráhu… | Foto: Profimedia

Jmenovat se bude Sokolí let (The Falcon's Flight), dlouhá bude čtyři kilometry a bude hlavní atrakcí nového zábavního parku Six Flags Qiddiya, který leží asi 40 minut od hlavního města Rijádu. Otevřít se má v roce 2023. Návštěvníci zažijí během jízdy pád přes útes do 160 metrů hlubokého údolí nebo díky magnetickému pohonu (technologie LSM) prosviští horkým arabským vzduchem maximální rychlostí 250 kilometrů v hodině.