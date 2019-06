Fenomén jménem MMA. Popularita bojového sportu roste, hlásí se už i děti

MMA. Tři písmena, která dokážou dostat fanoušky do varu. Kdo by to byl ještě nedávno řekl? Z popelky sportovních disciplín je najednou hit – směsici bojových sportů v kleci zbožňují miliony fanoušků po celém světě. Ve hře jsou neuvěřitelné peníze, o fenoménu se píší diplomové práce. Nahlédněte s Deníkem do světa tvrdých ran a bolestivých modřin.

Utkání probíhá v oktagonu, což je osmihranná klec obvykle z pletiva. Zápas může skončit takzvaným K.O. (soupeř není schopen pokračovat), dobrovolnou skrečí nebo v časovém limitu (vítěze určí bodování rozhodčích). Smí se (téměř) vše Zápasníci mohou použít nejrůznější (převzaté) bojové techniky. MMA vychází z klasického a thajského boxu, juda, samba, valetuda, brazilského jiu-jitsu a pankrationu. Nezápolí se tak jen vestoje na nohách, ale i vleže na zemi. Za nesportovní chování (faul) se považuje například kousaní, plivání, škrábaní, píchaní do očí, tahání za vlasy.

Autor: Martin Jůzek