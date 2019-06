Zvolte si svou budoucnost. Pozvánka k volbám do Evropského parlamentu:

Souboj přenášejí televize 28 zemí Unie, ale zajímá se o něj celý svět. Tomu odpovídají i nabitá atmosféra v sále a světové aranžmá debaty. Být přímo na místě a dívat se na to v televizi je asi takový rozdíl jako být v Bratislavě na mistrovství světa v hokeji, nebo sedět doma v Česku v obýváku.

Z českého pohledu je možnost být na tomto volebním finále o to zajímavější, že tu „máme“ Jana Zahradila. Europoslanec ODS je tu sice v roli outsidera, konzervativci, jádro jeho euroskeptické frakce ECR, odchází z EU spolu s Británií, ale přesto…

Jinak než v Česku

I přes televizní obrazovku dolehl k českému divákovi, který debatu sledoval, pro Česko překvapivý výběr témat, která evropské voliče nejvíce zajímají. Na začátku je ale migrační krize, tedy téma, jež hýbe i Čechy.

„Nikdy bych nezopakoval chybu v podobě povinných kvót,“ vykopává Zahradil. Jeho soupeři ale mluví jinak. „Já sám jsem synem nelegálních imigrantů,“ říká lídr eurokomunistů Nico Cué. „Migrace je příležitost na omlazení kontinentu,“ dodává lídr skupiny, v níž jsou i čeští komunisté, již voličům říkají opak.

Radost z kandidátky „svých“ liberálů by neměl ani Andrej Babiš. „Potřebujeme společný azylový systém,“ uvádí Dánka Margrethe Vestagerová v hodně velkém rozporu s heslem českého premiéra: „Nepřijmeme ani jediného migranta.“ Ska Kellerová, kandidátka Zelených, k nimž míří čeští Piráti, chce obnovit pátrací akce na moři a zachraňovat více migrantů.

Váš „pan Evropa“



Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda.



Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

Frans Timmermans, lídr socialistů, tedy i české ČSSD, pak pronáší velmi podobnou myšlenku: „Pokaždé, když se někdo utopí ve Středozemním moři, ztrácí Evropa kousek své duše.“ „Nejtvrdší“ je kandidát lidovců Manfred Weber, když říká, že migraci musí kontrolovat evropské státy, a ne pašeráci, a jako hotovou věc bere 10 tisíc evropských pohraničníků. Opět něco, s čím česká vláda nesouhlasí.

Pak přichází téma, které jako by v Česku neexistovalo. Nezaměstnanost mladých Evropanů. Když ale Zahradil opáčí, že my tento problém nemáme, a proto by se do toho EU neměla plést nějakým celounijním programem, usadí ho Timmermans.

Připomene mu, že kdyby k tomu Unie takto přistupovala, nedostalo by Česko žádné peníze z evropských fondů na dohnání vyspělé části EU. Weber v této souvislosti vystřelí od boku „Erasmus pro nezaměstnané“. Tedy aby Unie sponzorovala pobyty nezaměstnaných mladých Evropanů v jiných zemích EU tak, jako dnes podporuje výměny studentů.

Pro Čechy, kteří tak maximálně řeší sucho, je možná překvapivá naléhavost boje proti globálnímu oteplování. „Z klimatické změny se musí stát priorita EU,“ hřímá podobně jako další Timmermans. Velkým tématem je také zdanění mocných světových firem, které se tomu zatím vyhýbají. Zahradil, který prosazuje, aby se o to staraly jen státy, nikoli celá EU, je opět osamocen. V debatě se pak na chvilku objeví i maďarský premiér Viktor Orbán, který je označen za škůdce Unie.

Co státy EU?

Když po hodině a půl debata končí, mnozí v hledišti si říkají, zda by Timmermans nebo o dost slabší Weber mohli být šéfy Evropské komise. Volby jim k tomu mohou pomoci, ten, jehož frakce získá největší podporu, bude europarlamentem nominován. Ale (spolu)rozhodovat budou šéfové států a vlád. A těm se myšlenka, že by jen potvrdili rozhodnutí evropských voličů a Evropského parlamentu, pranic nelíbí. Chtějí, aspoň někteří, více moci pro sebe. Co ale vůle evropských voličů?

Napište mi:



Co vás zajímá na Evropské unii?

Stojím o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. Například čím vás EU zklamala a čím vás štve? Co vám přijde, že Evropská unie rozhodla a dělá špatně? Kam u vás ve vesnici, městě či okrese šly peníze z evropských fondů a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř Unie, nebo vám naopak berou pocit bezpečí, jistotu, že stát, v němž žijete, má svůj osud ve svých rukou? Měli by mladí Češi mít možnost pracovat a studovat v celé Evropské unii? Je to k něčemu? Máte něco z toho, že Unie nařídila snížit ceny telefonických hovorů ze zahraničí? Vadí vám, že EU zakáže plastové příbory a brčka?



Pište na adresu či e-mail: Evropa pro Čechy Deník, VLM, U Trezorky 921/2 158 00, Praha-Jinonice e-mail: lubos.palata@denik.cz