Karel III. chce monarchii modernizovat. Vystěhuje ji z paláců, říká odbornice

Deník NY Post informuje, že komorník královny Alžběty a princezny Diany Paul Burrell prozradil přesný výčet pokynů, které musí dodržovat králův personál. Má nároky na veškerou péči, od žehlení tkaniček až po nanášení pasty na zubní kartáček.

Vyžehlené pyžamo i tkaničky

„Každé ráno se mu žehlí pyžamo, tkaničky se mu žehlí žehličkou, zátka do vany musí být v určité poloze a teplota vody musí být jen vlažná, a to ve vaně naplněné jen do poloviny", řekl Burrell. A to není všechno. Komorníci musí třiasedmdesátiletému králi každé ráno mačkat na zubní kartáček centimetr zubní pasty.

Nový král Karel III. má mnoho zálib. Některé vynášejí miliony liber na charitu

Přísné požadavky pokračují u snídaně. „Dává si domácí chléb, mísu čerstvého ovoce a čerstvou ovocnou šťávu,“ prozradil bývalý člen královského personálu, šéfkuchař Graham Newbould. Kdekoliv na cestách musí mít u sebe snídaňovou krabičku, ve které je šest druhů medu, speciální müsli, sušené ovoce a všechno, na co si potrpí.

Na jídlo má přitom ještě další požadavky. Sýr a sušenky musí být na konci jídla ohřáté na určitou teplotu. Jeho personál kvůli tomu má vždy při ruce ohřívací tác. Málokdo ví, že konkrétně sušenkami je král Karel III. opravdu posedlý. Portál MyLondon doplňuje, že si dokonce v roce 1990 založil vlastní společnost vyrábějící sušenky Duchy Originals. Chtěl tím rovněž propagovat ekologické zemědělství.

Vlastní prkýnko i toaletní papír

Pokud král Karel III. cestuje do venkovských sídel svých přátel, nechává do nich ještě před svým příjezdem posílat dodávku s postelí, nábytkem, a dokonce i obrazy. Všude po jeho cestách si také vozí vlastní záchodové prkénko a toaletní papír značky Kleenex Velvet.

Nezapomenutelný zážitek. Charles zanechal silný dojem, vzpomínají v Hostětíně

Podrobnosti o požadavcích bývalého prince z Walesu byly zveřejněny v dokumentu Serving the Royals: Inside the Firm (Služba královské rodině: Uvnitř firmy), který před sedmi lety odvysílala společnost Amazon Prime.

Oblíbenost bývalého prince Charlese z Walesu prudce opadla po jeho rozvodu se všemi milovanou princeznou Dianou. Portál The List informuje, že v roce 2022 si sedmapadesát procent Britů myslelo, že bude nynější král Karel III. dobrý panovník. Průzkum však ukázal, že jeho syn, princ William je na tom citelně lépe. Získal sedmasedmdesát procent. Navzdory špatné reputaci je nový britský král znám i pro pozitivní aspekty své osobnosti. Chválen je zejména za svou vášeň pro ochranu životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Mnozí ho obdivují jako přispěvatele na charitu, myslitele, romantika a sentimentalistu.