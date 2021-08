Klima se mění: Silné bouřky a povodně budou až 14krát častější, ukázala studie

Je čtvrtek 24. června. Do Česka se ženou velmi bouře. V tu dobu nikdo ještě netuší v jaké síle a kde přesně udeří. Z Horního Rakouska postupuje výrazná supercela, krátce po 19 hodině navíc doprovázená silným tornádem. Přírodní živel zesílí u obcí na Hodonínsku a ničí vše, co mu stojí v cestě. Netrvá to ani tři týdny a v médiích se opět objevují hrůzostrašné záběry, tentokráte z Německa a Belgie.

Záběry na zatopenou vesnici v Německu. | Foto: ČTK/DPA/Christoph Reichwein