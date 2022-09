„Globálně je na trhu plynu dost. Zásoby jsou na stovky let. My nyní potřebujeme nahradit plyn, který jsme dováželi z Ruska. Tento objem se už částečně podařilo nahradit, ale k plné náhradě je ještě daleko,“ uvedl analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

Minulý týden byl v nizozemském Eemshavenu uveden do provozu plovoucí terminál na zkapalněný plyn (LNG). K němu už ze Spojených států míří první tanker firmy Cheniere, který veze sto milionů kubických metrů plynu. Celkem by pak přes tento terminál měla do Česka přitéct třetina roční spotřeby.

Tudy poteče plyn do Česka. Díky novému terminálu u moře vydržíme až do jara

Ve světě je přitom řada zemí, které zkapalněný plyn vyvážejí. Už v červnu třeba vyrazili Češi s úmyslem zajisti dodávky plynu do Kataru. Země je čtvrtým největším producentem LNG na světě a jeho vůbec největším exportérem. Po Rusku a Íránu má také největší zásoby této suroviny. „Země připravuje masivní expanzi domácí těžby a produkce LNG ze současných 77 milionů tun ročně na 110 milionů tun do roku 2025 a až na 127 milionů tun ročně do konce roku 2027,“ přiblížil tehdy mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Jenomže zajistit takové dodávky není úplně jednoduché. Jak upozornil analytik Gavor, tyto země, aby mohly zvýšit vývoz, musejí také rozšířit infrastrukturu, tedy exportní terminály. A to si vyžaduje nemalé investice a není to hned. „Budou proto preferovat dlouhodobější kontrakty,“ vysvětlil.

Konec fosilních paliv v EU?

Na to před časem v Deníku poukázal také zvláštní velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. „Měli bychom jít cestou, jakou se vydali Japonci v devadesátých letech. Velké japonské společnosti tehdy přišly za katarským šejchem a řekly, že koupí celou jejich produkci na třicet let, když oni zaplatí a postaví potřebná zařízení. Podobně se dnes chovají Jižní Korea nebo Čína,“ řekl.

Ale tady je potíž. O Evropské unii se ví, že se v budoucnu chce fosilních paliv zbavit úplně. „Nechceme se zaručit, že budeme zkapalněný plyn odebírat třeba dvacet let,“ doplnil Gavor.

Přesto ale Češi některé kroky pro dovoz LNG z Kataru už přijali. Minulý týden poslanci schválili smlouvu o dvojím zdanění a otevřeli tak cestu k budoucímu dovozu plynu z této země na Arabském poloostrově.

Teplárny smí spalovat jiná paliva než plyn. Vláda slíbila kompenzace firmám

Vývozců zemního plynu v kapalném stavu je samozřejmě ve světě více. Mezi ně patří například Austrálie nebo Kanada. Ta ovšem buduje infrastrukturu pro jeho vývoz zejména na západním pobřeží, protože se zaměřuje na pacifickou oblost, především na Čínu a Japonsko.

Producenty plynu jsou i některé africké země, mimo jiné Mosambik nebo Nigérie. „Tam to naši obchodníci ještě nemají prozkoumané. Budou se tam spíš angažovat Číňané. O to více ale pro nás zbude více plynu z Ameriky,“ dodal Gavor.