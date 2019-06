Unikátní výzkum olomouckých akademiků a společnosti O2 potvrdil, že svět dnešních dětí od sedmi do 17 let je především virtuální. Rodiče se sice stále bojí, aby jejich potomek neskončil pod koly aut, a mají pocit jistoty, když sedí doma v bezpečí u počítače, avšak právě tam jsou možná v největším ohrožení.

Ačkoli by kluci a děvčata do 13 let neměli mít přístup na sociální sítě, je na nich 52 procent z nich. Rodiče to zkrátka neuhlídají, často ani netuší, čím přesně se baví.

Nový fenomén

„Nejvíc vyhledávají různá videa, hudbu a filmy na You Tube, trochu klesl zájem o Facebook, který je na druhém místě. Fenoménem je nárůst obliby sociální sítě TikTok, kterou aktuálně využívá více než čtvrtina českých dětí,“ říká Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

TikTok je čínská síť, která zásobuje uživatele patnáctivteřinovými vtipnými videy, jež vytvářejí samy děti. Využívá ho i desetiletá dcera režiséra Víta Klusáka. „Je to ošemetná věc, Julie touží po uznání svých tanečních a gymnastických výkonů, nechceme jí to zakazovat, ale máme dohodu, že vyvěsí jen to, co jí předem schválíme,“ říká režisér snímku V síti o zneužívání mladých dívek na internetu.

Kopecký, který se věnuje nejen výzkumu, ale též prevenci rizikového chování na internetu, potvrzuje, že mládež láká snadné dosažení obdivu prostřednictvím lajků. „Když chtějí mít úspěch ve škole nebo sportu, musejí tomu věnovat hodně úsilí a času, tady stačí vyvěsit na Instagram fotku a jsou slavní.“ Bohužel právě snímky a videa jsou častokrát cestou k nejrůznějším typům kyberšikany a kyberagrese. Skoro třetina dětí dostala na sociálních sítích nabídku na setkání s neznámými lidmi a šokující je, že téměř 70 procent z nich na schůzku dorazilo.

Pozitivní posun

Rodiče nejsou vždy pro své ratolesti vzorem. Místo aktivního trávení času s nimi mají u ucha neustále mobil. A objevuje se i nový typ rizikového chování, jímž je sharenting, tedy nahrávání fotografií a videí na internet bez souhlasu dětí, tuto zkušenost uvedlo 1900 z nich.

Přesto výzkumníci zjistili, že v porovnání s obdobným měřením z roku 2014 došlo k poklesu u všech sledovaných forem kybernetické agrese o pět procent. Pozitivní posun je podle nich důsledkem cíleného zájmu škol, neziskových organizací a nadací. Například projekt O2 Chytrá škola od dubna eviduje 155 žadatelů o grantový program. Portál, který provází bezpečným světem internetu, už využívá řada škol, ale i rodičů.

Režisér Vít Klusák: Průšvih nesmí být tabu

Trailer dokumentu V síti vyvolal obrovskou pozornost. Režisérovi Vítu Klusákovi se od jeho uvedení ozvaly desítky dětí i rodičů. Film bude mít premiéru příští rok.

Proč jste si vybral tak ožehavé téma, jakým je zneužívání dětí na sociálních sítích?

Přede dvěma lety jsem se seznámil se statistikami, které byly naprosto zneklidňující. Například 41 procent dětí obdrželo od cizí osoby pornografickou fotografii. V první chvíli jsem si myslel, že jde o zkreslená čísla. Chtěli jsme si to ověřit, a tak jsme si vytvořili falešný profil dvanáctileté slečny a zažili jsme něco neuvěřitelného, psaly nám stovky mužů. V ten okamžik jsem věděl, že na to musím nějak reagovat, a protože jsem filmař, reagoval jsem filmovým dokumentem.

Rizikové chování na internetu je jev, o němž se zase až tolik nemluví. Čím si to vysvětlujete?

Nikdo se nechce chlubit tím, že se to stalo právě jeho dítěti. Je to obdobné jako u znásilnění, kdy pouze promile žen dorazí na policii. I tady to zůstává ve skrytu rodin, je to tabu. Když jsme to téma otevřeli, silně to rezonovalo nejen u diváků ukázky, ale i v mém bezprostředním okolí.

Mám dojem, že neexistuje dvanáctiletá dívka, která by se s tím v nějaké podobě nesetkala. Když se ocitnou na internetu, tak jim různí muži automaticky píšou. Je to něco normálního, což je příšerné. A pochopitelně chování holek i kluků to ovlivňuje. Vedle toho je ale třeba zmínit i pozitivní věc, která doprovází většinu problémů, totiž řešení, blokováním nebezpečného obsahu počínaje a osvětou a prevencí konče. Snad se to dostává do nějaké rovnováhy.

Je z vašeho pohledu čtyřnásobného otce nejlepší prevencí důvěra mezi rodiči a dětmi?

To je naprostý základ. Děti musejí vědět, že se rodičům mohou s čímkoliv svěřit, a to i s chybou nebo průšvihem. Rodina musí být bezpečný prostor, protože když se dítě dostane do ohrožení na internetu, nesmí se bát svěřit někomu, kdo to dokáže nějak řešit.

Dvanáctiletá holka se pochopitelně strašlivě stydí, že nějakému cizímu chlapovi poslala obnaženou fotografii a on ji teď vydírá. Ještě větší hrůza pro ni může být, že by o tom měla komunikovat s otcem a tu fotku mu třeba ukázat. Dcera se dostává do dvojího tlaku mezi rodiči a predátorem, přičemž její tísně umí internetový agresor mistrně využít. Proto je tak strašně důležité, aby děti měli za všech okolností v mámě a tátovi oporu.