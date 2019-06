Než se pustíte do zařizování letní kuchyně, promyslete, co si z hlediska prostoru, vašeho životního stylu a v neposlední řadě umu a financí chcete a můžete dopřát. Budete kuchyni využívat jen nárazově na grilování s přáteli, nebo každý den na přípravu rodinných večeří? Máte k dispozici velkou zahradu, dvůr u venkovské chalupy nebo jen skromný pozemek u novostavby? Vystačíte s mobilním grilem nebo si přejete zděný krb? Líbí se vám styl inspirovaný francouzským venkovem nebo jste příznivci moderní střídmosti v nerezu a dřevu?

Neřešíte-li prostor ani finance, můžete vybavit prostor speciálními vychytávkami, jakými jsou gril na celé prase, pec na chleba a pizzu, sporák s litinovou deskou, vinotéka nebo dokonce pípa na pivo zabudovaná v kamenné zdi či bar, vše jištěné nejmodernějšími spotřebiči, lednicí a myčkou, případně televizí. Takovou luxusní kuchyni vám samozřejmě navrhne na míru architekt a kompletně zařídí specializovaná firma.

Pro zručného kutila však nebude problém si střídmější prostor pro letní kuchtění a posezení alespoň částečně vybudovat vlastníma rukama. Vše si hlavně pořádně promyslete a naplánujte. Stavbu si zakreslete do nákresu, to vám usnadní postup a také poslouží pro kalkulaci materiálu. Na místě si ji vytyčte a vybudujte základy. Na základní betonové desce postavte hlavní konstrukci. Tu zastřešte a podle plánu dodělejte přístřešky nebo markýzu. Pak už se stačí pustit do vnitřku. Zvolte jednoduché a bezproblémové řešení, které umožní snadnou údržbu.

Než se pustíte do samotné stavby zahradní kuchyně, ověřte si, jestli nepotřebujete stavební povolení. Nejlepší je se informovat na příslušném stavebním úřadě. Je také vhodné oslovit sousedy a požádat o souhlas, jestliže je vzdálenost od hranice pozemku méně než dva metry. Ne každý má pochopení pro dlouhé bujaré veselí a už vůbec ne pro kouř, který stoupá z krbového komínku přímo k němu.

