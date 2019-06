„Nejdřív musíme pracovat a něco dokázat. Uvidíme, co na to řeknou voliči,“ míní bývalý gymnaziální učitel a ředitel, s nímž Deník hovořil o jeho záměrech v politice.

Z čeho usuzujete, že na české politické scéně je prostor pro další subjekt?

Z toho, že když jedu metrem, přijde za mnou šest lidí a má radost, že vzniklo nové politické hnutí.

Cílíte tedy na lidi jezdící MHD?

Jezdím normálně metrem, teď spíš tramvají do sněmovny, takže mi to není cizí. Chodím ale také na besedy s byznysmeny, zajímají mě všichni voliči, naše hnutí chce být občanské a celonárodní. Myslím, že hlasy budeme mít jak v městských salonech, tak na vesnicích.

Proč si myslíte, že konzervativní pravicové hodnoty a důraz na vlastenectví může mít širokou odezvu?

Protože to jsou přirozené věci, které v lidech jsou. Samozřejmě polovinu z nich to táhne doleva, neboť mají rádi státní opatření a podporu. Ta druhá je svobodomilná, nebojí se postarat o sebe a svoji rodinu, chce si žít po svém. Pokud neporušuje zákony, je to úplně v pořádku a je to tak všude na světě.

Donald Trump se opíral o podobné hodnoty, nepředstavuje klasickou pravici, spíš její lidovější podobu. A byť nejsem Trumpovou kopií, vnímám věci podobně. Chci říct, že v mém postoji není kalkul, jestli to či ono někoho zaujme. Já těm věcem věřím, a proto je chci hájit. Budu příjemně překvapen, když lidí, kteří vidí svět stejně, bude hodně. A budu zklamaný, bude-li jich málo.

Při představení Trikolóry jste uvedl, že jste teď zažil politický život zevnitř a byla to děsivá zkušenost plná pokrytectví, stádnosti a hlouposti. Opravdu je to ve sněmovně tak hrozné?

Sněmovna je průřez společnosti, avšak procento lidí, kteří tam vůbec neřeší skutečné problémy, ale jen čekají na to, kdo se uřekne, aby ho mohli plamenně kritizovat, nechávají se ovládat hloupými emocemi, podléhají lobbistům a předkládají naprosto pošahané zákony, hlasují jako ovce pro evropské směrnice, s nimiž vlastně nesouhlasí, je fakt velké. A to je děsivé.

Jsou to i vaši bývalí kolegové z ODS?

Někteří ano.

Ptám se na to proto, že za ODS jste kandidoval, byl jste výraznou tváří strany…

A získal jsem nejvíc preferenčních hlasů, dvakrát víc než všichni ostatní dohromady.

Z jakého důvodu jste se s ODS ideově rozešel když pominu, že vás vyloučili?

To bych tak úplně nepomíjel, z té strany jsem byl vyloučen a v tentýž den jsem slíbil voličům, že se na ně obrátím, což činím. Jinak se ale skutečně nerad vyjadřuji k ostatním politickým stranám a jejich členům. Jestli se mi něco hnusí, tak to je politika, která oslovuje lidi tím, že Franta je gauner a hlupák, a tak by raději měli volit je. To mi leze krkem. Nemám mandát na hodnocení ostatních politiků, přeju panu Fialovi, ať je co nejdéle předsedou ODS, a nebudu to dál komentovat.

Program ODS hovoří o obhajobě pravicových hodnot, štíhlém a výkonném státě, snížení byrokracie, nízkých a jednoduchých daních. Kde tedy najít deset rozdílů mezi ODS a Trikolórou?

Najdu vám jich 90 procent. V části našeho programu Bohatství vzniká z práce samozřejmě máme k části poslaneckého klubu ODS velmi blízko, jen my budeme daleko radikálnější v obraně lidí, kteří pracují a platí daně. V kapitole Braňme normální svět je celé vedení našeho hnutí úplně jinde a v části Žijeme v České republice zrovna tak. Kdybych to vyjádřil matematicky, programově se lišíme v pěti šestinách.

Budete prosazovat vystoupení Česka z Evropské unie?

Naším programem nebude czexit, ale požadujeme vrácení EU před Lisabonskou smlouvu. Jsme proti tomu, abychom jako nějaká provincie museli potupně přijímat zákony z EU, které čeští občané ani poslanci nechtějí. Takže nejen nedávat další pravomoci do Bruselu, ale vzít zpátečku. Chceme dobrovolnou a svobodnou Evropu národů, v níž má každý stát právo vetovat věci, které se mu nelíbí. Určitě jsme pro přátelství evropských národů, volný pohyb služeb, zboží a lidí. Některé původní hodnoty EHS ctíme, ale evropský superstát ani omylem.

Připouštíte, že Evropská unie je útvar, který zajistil 60 let míru?

To si nemyslím, podle mě to s tím naprosto nesouvisí. Mezi USA a Kanadou je 200 let míru, a není to zásluhou nějaké Unie.

Tam proti sobě nestály Francie a nacistické Německo, neřádil tam Hitler.

Ano, ale z mého pohledu je příběh o EU jako záruce míru politický marketing.

Zabýváte se v programu úlohou české armády?

Ano. Podle našeho názoru je hlavní úlohou české armády ochrana svrchovanosti a celistvosti republiky a ústavního pořádku. Země, která nemá vlastní silnou armádu, má brzy na svém území nějakou cizí.

Souhlasíte tedy s Donaldem Trumpem, že by všechny státy Severoatlantické aliance včetně Česka měly dávat dvě procenta na armádní rozpočet?

Kdyby se o tom hlasovalo ve sněmovně, budu pro, ale velice bych se zasazoval o to, aby peníze šly na zvýšení bojeschopnosti armády, aby byla skutečně výkonná při eventuální obraně republiky.

Zahraniční vojenské mise byste upozadil?

Primárně proti nim nic nemám, ale vždycky je nutné za nimi vidět české zájmy. Když působí tam, odkud se velmoci stahují, a naši vojáci, kteří dělají fantastickou práci a mají velké renomé, často jen vyplňují nějaké místo a řada z nich padne, tak si každý slušný člověk musí položit otázku, za co krev prolévali, jestli to mělo smysl při ochraně České republiky.

Když posíláte někoho na smrt, musíte si být sakra jistí, že tam brání vaši rodinu, děti a vnoučata. Je to velmi citlivá otázka, ale zásadní je, aby nebyla tabu. Naše armáda, všichni kluci, kteří tam jsou, dělají republice skvělou reklamu mimochodem jeden z nich bude naším mluvčím pro obranu.

Má afghánská mise smysl, nebo ne?

Jsme tam na základě spojenecké úmluvy, kterou je třeba dodržet. Na druhou stranu každý, kdo není totálně předpojatý, vidí, že se tam situace v posledních deseti letech zhoršuje a američtí prezidenti dělají kroky k tomu, aby se z té oblasti stáhli.

Je vůbec možné po 18 letech přítomnosti dojít k závěru, že to byl promarněný čas, tisíce vojáků padly zbytečně a nyní se k moci vrátí Tálibán, jehož vůdci se dohodnou s Trumpem?

Garantem pro zahraniční otázky bude Václav Klaus senior, tak ten by vám k tomu asi řekl své. Když se ale budeme držet faktů, tak po počátečních úspěších nyní drtivou část Afghánistánu ovládá hnutí, které má v nějaké míře asi podporu místního obyvatelstva. Nedovedu si představit, že by celá ta země byla proti 60 teroristům.

Říkal jste, že v oblasti s názvem Braňme normální svět se zásadně od ODS lišíte. Jaký je tedy normální svět pohledem Václava Klause jr.?

Je to vymezení proti všem myšlenkovým proudům nové levice, proti inkluzi ve školách, přepjatě pojímané genderové problematice, ekologickému fanatismu. Tyhle hodnoty budeme prosazovat, byť to není moc populární. Respektive ve společnosti je, dokonce i ve sněmovně, ale jenom v parlamentní restauraci.

Přísahám vám, že tam se k těmto hodnotám přihlásí přes padesát procent poslanců, ale když vlezou na řečniště, jsou opatrní, protože by na ně mohli naskákat novináři a aktivisté, takže se raději přikrčí a melou floskule. Pak je tam skupina poslanců, která tomu upřímně věří a myslí si, že se na vesnicích nemá topit uhlím atd. Já se za názory, které říkám v hospodě, nestydím, a klidně je sděluji i od toho pultíku.

Když si ale vezmete zprávu respektovaného panelu OSN…

Počkejte, to myslíte panel OSN ke klimatu? Ten tedy zrovna já naprosto nerespektuji.

Celý vyspělý svět, tedy kromě rodiny Klausovy, ale ano.

Tak to není, nerespektují ho Spojené státy, Čína, Indie, Brazílie. Když jsme to spočítali, z šesti miliard lidí na planetě ho nerespektuje asi 5,8.