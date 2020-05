"Moje cesta na Tchaj-wan se stává stále reálnější a reálnější. Není možné nadále snášet to, že budeme přistupovat na to, že budeme něčím lokajem," prohlásil předseda Senátu. Pokud nátlak Číny bude trvat, povede podle Vystrčila jen ke zhoršení vzájemných vztahů. "Raději bych přivítal nějakou rozumnou možnost domluvy, ale tady se zdá, že to není možné," dodal také.

Jako příklad pokračujícího nátlaku Vystrčil uvedl to, že čínské velvyslanectví v Praze vyjádřilo nelibost nad jeho poděkováním za dar tchajwanských zdravotnických roušek. Vystrčil také uvedl, že rada čínské ambasády telefonicky varoval před tím, aby blahopřál nové tchajwanské prezidentce ke zvolení do funkce. Prý by to nebylo dobré a poškodilo by to čínsko-české vztahy.

„Říkám to veřejně poprvé. Čínský rada čínské ambasády telefonoval mému zaměstnanci kanceláře, že pokud bych chtěl gratulovat tchajwanské prezidentce, tak to nebude dobré. Čínská lidová republika se dopředu stará o to, co by měl, či neměl dělat předseda Senátu ČR,“ řekl Vystrčil. V reakci na to tak dnes veřejně vyjádřil potěšení nad tím, že Tchaj-wan má demokraticky zvolenou prezidentku. "A jsem rád, že je demokratickou zemí," dodal.

Zeman podle Vystrčila považuje misi na Tchaj-wan za "krok, který není dobrý pro Českou republiku". Obává se ekonomických důsledků. Problém je podle předsedy Senátu na straně Číny, "která prostě není schopna a ochotna jakýmkoli způsobem uznat, že se nechovala k České republice správně".

Hodnoty, které bráníme, jsou vyšší

Vystrčil uvedl, že Čína ve stanovisku své ambasády k cestě na Tchaj-wan vyhrožovala českým podnikatelům i jeho předchůdci Jaroslavu Kuberovi (ODS) a že se vměšovala do vnitřních záležitostí ČR. "Nemůže čekat nic jiného, než že my se ohradíme. Komu toto není jasné a chce z někoho mít lokaje, tak to nemůže dobře dopadnout. To my přece nemůžeme připustit," řekl Vystrčil. Podle něj to nelze připustit ani za cenu nějakých ztrát a problémů. "Hodnoty, které tím bráníme, jsou vyšší," dodal.

Cesta na Tchaj-wan by se podle Vystrčila mohla uskutečnit, až to situace kolem šíření koronaviru umožní. Bude potřeba také zjistit, zda trvá zájem podnikatelů misi uskutečnit.

Čínské velvyslanectví v lednu varovalo Kuberu před cestou na Tchaj-wan. Kubera dopis dostal během lednového setkání se Zemanem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) na Hradě. Dokument prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy. Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt. Bylo to několik dní poté, co navštívil i čínské velvyslanectví. Dokument z čínské ambasády byl nalezen v Kuberově pozůstalosti. O okolnostech vzniku dopisu a jeho předání dnes Vystrčil se Zemanem rovněž jednal, ale také bez dosažení shody.

Výhrůžný dopis

Zeman minulé pondělí řekl ČTK řekl, že záležitost kolem dokumentu je "nafouknutá bublina hodná bulvárních novinářů, ale nehodná politiků".

O vypracování dopisu podle Deníku N požádal čínské velvyslanectví prezidentův kancléř Vratislav Mynář s cílem zjistit, jak bude Čína reagovat. Mynář k tomu uvedl, že si neobjednal žádný výhružný dopis, který prý ve skutečnosti ani neexistuje. Dokument podle něj nebyl dopisem, který by byl adresován Kuberovi, ale písemným stanoviskem Číny.

Proti Kuberově cestě na Tchaj-wan v čele mise s podnikateli se postavili kromě Zemana vládní činitelé či předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Opozice naopak poukazovala na tchajwanské investice v Česku a potřebu podpory vzájemných vztahů.