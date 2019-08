Tadeáš Šíma je mladý muž, který loni projel Afriku na kole. Na náročnou a nebezpečnou cestu se vydává znovu, a to už letos na podzim. Při první expedici ho okradli, při té další pomáhal zachraňovat slony, co přijde letos?

Tadeáš Šíma | Foto: Tadeáš Šíma

Loni vyrazil na kole, ale většinu předchozích cest absolvoval také velmi dobrodružnou formou a to autostopem. „Procestoval jsem státy západní Evropy, Balkán, Blízký východ. V roce 2012 jsme s kamarádem Tomášem vylezli na nejvyšší sopku Asie (Damávand 5610 m.n.m.). O rok později jsme uskutečnili výpravu do střední Asie, konkrétně do Kyrgyzstánu a Tádžikistánu, kde jsme objevovali pohoří Ťan Šan a Pamír,“ popsal Tadeáš.