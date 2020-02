Silný vítr, mokrý sníh a sněhové jazyky dnes mnohde zkomplikovaly dopravu. Hasiči stejně jako v úterý odstraňovali popadané stromy ze silnic a železničních tratí. Kvůli větru a sněhu bylo dnes odpoledne v Česku bez elektřiny přibližně 6100 odběratelů. Následky počasí mají i svou oběť, na Mladoboleslavsku ráno spadl strom na projíždějící auto a muž uvnitř utrpěl vážné zranění hlavy, kterému podlehl. Počasí si vyžádalo jeden lidský život i na Slovensku, kde silný vítr vyvrátil autobusovou zastávku. Ta zasáhla dvě děti, z nichž jedno nepřežilo.

Ucpaná dálnice D8, středa 5. února | Foto: Deník/Karel Pech

Na D8 mezi Ústím nad Labem a Německem, konkrétně na 82. kilometru uvízly kamiony, tunel ve směru do Německa byl zhruba dvě hodiny neprůjezdný. Kolem 6:00 se podařilo provoz tunelu ve směru do Německa obnovit, kolona se začala rozjíždět. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra (NDIC).