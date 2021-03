Sčítání lidu 2021: Majetek už statistiky nezajímá, formulář se během let změnil

Sčítání lidu začne už za týden. V jeho dlouhé historii, která sahá až do 19. století, se zjišťované informace v průběhu let měnily. Zatímco za dob Rakouska-Uherska bylo důležité znát fyzický stav a gramotnost budoucích vojáků, dnes se spíš statistici zajímají o místo obvyklého pobytu nebo způsob dojíždění do zaměstnaní či škol. Dříve obvyklých otázek na majetek se lidé už nemusejí obávat.

Sčítání lidí 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března. Kvůli covidu proběhne primárně online pomocí elektronického formuláře nebo mobilní aplikace. Lidé budou mít možnost využít také listinný formulář. | Foto: Český statistický úřad