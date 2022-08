Podpora Babiše a Pavla v prvním kole volby, kdyby se konala nyní, zůstává stejná jako v předchozím modelu Medianu. Bývalý premiér Babiš by získal 25,5 procenta hlasů a Pavel 21 procent. Pavel má ale mírně vyšší volební potenciál. Při započtení všech lidí, kteří volbu daného kandidáta zvažují a nevylučují účast u voleb, by měl až 34,4 procenta hlasů. U Babiše by to bylo 33,5 procenta.