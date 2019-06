Pro mě syn neumřel. Žiji tak, aby na mě byl pyšný, říká Monika Marešová

Jsou momenty, u nichž si přejeme, aby se právě nám vyhnuly. Chvíle plné slz a beznaděje totiž až moc bolí, trápí, ničí, hryzají naše duše i těla dlouhé roky, často po zbytek života. Jenže my nikdy nevíme, kdy se to stane a kdy budeme muset všemu čelit. Jak těžké to je, poznala Monika Marešová z Jihlavy.

Skutečný život Monika Marešová | Foto: Monika Marešová

Během jednoho nešťastného okamžiku, při autonehodě kousek od jejich domku, přišla o jediného syna. O to nejdůležitější, co měla. Po překonání prvotního šoku se snažila co nejdříve vrátit do běžného života. Pláč a stesk si nechávala na chvíle, kdy byla sama. Přestože to bylo zlé a syn jí i po dvanácti letech moc chybí, našla v sobě sílu a snaží se zmírnit trápení rodičů se stejným příběhem. Jako laická poradkyně působí ve spolku Dlouhá cesta. Ty, kteří to potřebují, umí vyslechnout, utěšit, poradit a podat jim pomocnou ruku. Pokračování článku čtěte na Deník Klubu: Co se dozvíte dále? Jak se Monika o smrti syna dozvěděla a co následovalo?

Jak se Monika se ztrátou syna vyrovnala?

Komu a jak Monika nyní pomáhá? Celý jeho příbeh si můžete přečíst v novém projektu Skutečný život, který je součástí Klubu Deník - prémiového čtení. Jedná se o opravdové příběhy lidí, kteří přežili svou smrt, vydělali miliony nebo zažili obrovské sportovní úspěchy a prohry.

Autor: Zuzana Musilová