Jestliže máte doma malého závodníka, můžete mu zprostředkovat ochutnávku motorsportu v bugyně. Čeká ho speciální trať s různými skoky, klopenými zatáčkami i vodním příkopem, na kterých bude zaručeně pištět radostí. Nebojte se, je to bezpečné. Dětská bugyna je vybavena čtyřbodovými pásy se zárukou nejvyšší možné bezpečnosti. Před jízdou ho instruktor seznámí s bugynou a ukáže mu, jak ji řídit.

Horolezcem na umělé stěně

Pokud váš potomek sní o tom, že jednou bude horolezcem, techniku horolezení si může vyzkoušet na umělé stěně. K dispozici bude mít zkušeného instruktora, který horolezce připraví na každou překážku. Lezecká stěna důvěrně napodobuje vše, s čím se může horal na reálné lezecké ploše setkat. Zkušený instruktor ho v úvodu seznámí s nutným vybavením. Součásti kurzu jsou rovněž správná technika lezení, strečink a samozřejmě balení lana.

Wakeboarding - na prkně i v létě

Patří snowboarding mezi oblíbené zimní aktivity vašeho dítěte? Dopřejte mu tuhle zábavu i v létě. Prkno tentokrát nebude jezdit na sněhu, ale na vodě. Wakeboard je krátká, ale široká vodní lyže, která vypadá jako surf nebo snowboardové prkno, a zážitky z jízdy jsou nezapomenutelné. Vaše ratolest se sveze na vodním vleku, na kterém si může vyzkoušet otočky, jumpy i slalom. Zkušenější frajer si dá třeba pár triků na překážkové dráze.

Skákání v sedmimílových botách

Chůze v odpružených botách je ta pravá adrenalinová zábava. Zaručeně musí bavit každé dítě, které někdy při poslechu pohádek snilo o tom, že jedním krokem překročí hory, řeky i údolí. V odpružených botách se dá vyskočit až dva metry vysoko, tři metry daleko a profíci zvládnou běžet rychlostí až 40 km/h. Malý skokan se určitě nebude držet při zemi. Základní stabilitu zvládne už během prvních pěti minut s instruktorem. V klokaních botách si vyzkouší chůzi, běh a různé triky.

Řidičem RC offroadu v terénu

Miluje váš potomek auta, rád si hraje, ale dětské autodráze už trochu odrostl? Vezměte ho na závody s RC Offroad Cars! Čeká ho závodění na dráze plné ostrých zatáček a pořádných skoků. Auta jezdí rychlostí až 60 km/h. Jednoduché ovládání zvládnou i děti. Zážitek probíhá například ve Vilancích u Jihlavy.

Ovládněte draka

Svého malého sportovce můžete vyslat i základní kurz kitingu. Naučí se bezpečně ovládat kite (létajícího draka), pozná krásy kiteboardingu. Kurz je vhodný pro začátečníky, kteří si kiting chtějí vyzkoušet na vlastní kůži.

Spiderman v lanovém parku

V lanových parcích po celé ČR najdete atrakce pro různé věkové kategorie. Na své si tu přijdou jak malý lezec, tak i lukostřelec či skokan na trampolíně. Lanové parky jsou často obklopeny nádhernou přírodou, takže po náročném adrenalinovém dni si můžete vyvětrat hlavu na procházce. Lanové centrum Domu dětí a mládeže nabízí tento druh adrenalinu i v našem hlavním městě v klidné lokalitě Libeňského ostrova. Nejen děti si mohou vyzkoušet, jaké to je, pohybovat se několik metrů nad zemí a chodit po lanech včetně dalších aktivit.

Volný pád ve větrném tunelu

Vaše ratolest si může vyzkoušet také simulaci volného pádu z letadla v kombinaci s virtuální realitou. Například v pražské Hurricane factory vašemu potomku nasadí bezdrátové VR brýle a zavedou jej do tunelu, ve kterém proudí vzduch rychlostí až 270 kilometrů v hodině. Díky tomu bude mít pocit, který parašutisté zažívají při každém výskoku z letadla. Každý letec nafasuje kombinézu a ještě s pevnou půdou pod nohama si nacvičí správnou leteckou polohu a signály, kterými se bude s instruktorem v tunelu dorozumívat.

Malý válečník s barevnými projektily

Snad každý kluk rád střílí z různých pistolek a v duchu si představuje, že je akčním hrdinou. Je-li to případ vašeho syna, můžete mu dopřát speciální dětskou variantu paintballu, která pobaví a neublíží. Ve hře se totiž používá menší munice, která nemá takovou sílu, když narazí do těla hráče, takže děti si odvezou jen skvělý zážitek a žádné modřiny.

V tandemu do oblak

Tandemový paragliding je jednou z cest, jak se vznést k obloze a zakusit pocit z volného létání, podívat se ns věci s nadhledem a zažít příjemné mravenčení v břiše. Děti starší deseti let se mohou s pomocí vzdušných proudů vznést spolu s tandempilotem do výšky několika set metrů. Předtím se samozřejmě od instruktora dozvědí něco o tandemovém paraglidingu a dostanou pokyny k samotnému letu. Na místě vzletu je pilot zajistí v sedačce a po krátkém rozběhu z kopce se s ním odpoutají od země.

Speleo zážitek v Moravském krasu

Moravský kras můžete zažít netradičním způsobem, když se společně s celou rodinou vydáte do tamního jeskynního systému jako skuteční speleologové. Po krátké instruktáži se vydáte do jeskyně Bertalánka. Na dně propasti Ďáblova kapsa uvidíte zasypaného jeskyňáře, v úžině „Za pavoukem“ uvidíte jeskyňářský bivak a poznáte, jak jeskyňáři spí a bydlí

Rodinný kurz přežití

Víte, jak rozdělat oheň? Které houby jsou jedlé a které naopak jedovaté? Umíte se zorientovat v terénu? Zkoušeli jste si někdy postavit přístřešek z materiálů, co příroda dá? A co filtr pro čištění vody - ten si umíte vyrobit? Rodinný kurz přežití vás to všechno naučí. V průběhu třídenního kurzu prožijete téměř robinsonovské dobrodružství. Až na to, že na vás dá pozor zkušený instruktor, který je v divočině jako doma.

Kde hledat adrenalinové zážitky pro děti? Na internetu existuje několik webových stránek, které se na nabídku zážitků pro děti zaměřují. Podívat se můžete například na www.adrop.cz, www.zazitky.cz, www.dokonalyzazitek.cz, www.rodinnazabava.cz, www.firmanazazitky.cz, www.kudyznudy.cz a další. Stačí do internetového vyhledávač zadat, jaký zážitek nebo sport byste chtěli dětem dopřát, a můžete vybírat podle lokality, ceny a dalších kritérií.