Pokud váš potomek sní o tom, že jednou bude horolezcem, techniku horolezení si může vyzkoušet na umělé stěně. K dispozici bude mít zkušeného instruktora, který horolezce připraví na každou překážku. Lezecká stěna důvěrně napodobuje vše, s čím se na reálné lezecké ploše může horal setkat. Zkušený instruktor ho úvodem seznámí s nutným vybavením. Kurz lezení na umělé stěně obvykle zahrnuje rozcvičku, dítě se dozví, jak navázat lano, jakým způsobem probíhá komunikace mezi lezcem a jističem, základy jištění, postupové jištění (vyvádění cest). Součásti kurzu je rovněž správná technika lezení, strečink a samozřejmě balení lana.

Tandemový paragliding je jedna z cest, jak se vznést k obloze a zakusit pocit z volného létání, podívat se na věci s nadhledem a zažít příjemné mravenčení v břiše. Děti starší deseti let se mohou s pomocí vzdušných proudů vznést spolu s tandempilotem do výšky několika set metrů. Předtím se samozřejmě od instruktora dozvědí něco o tandemovém paraglidingu a dostanou pokyny k samotnému letu. Na místě vzletu je pilot zajistí v sedačce a po krátkém rozběhu z kopce se s ním odpoutají od země. V tu chvíli zažijí pocity letících ptáků. Co je jistě také nadchne je možnost natáčet pomocí selfie tyče celý let.

Jestliže máte doma malého motoristu, který sní o kariéře závodníka, můžete mu zprostředkovat malou ochutnávku motorsportu a dopřát mu, aby se na jeden den stal profesionálním závodníkem v dětském buggyně. Čeká ho speciální trať s různými skoky, klopenými zatáčkami i vodním příkopem, na kterých bude zaručeně pištět radostí. Nebojte se, je to bezpečné. Dětská buggyna je vybavena čtyřbodovými pásy se zárukou nejvyšší možné bezpečnosti. Před jízdou ho instruktor seznámí s buggynou a ukáže mu, jak ji řídit. Pro ještě větší bezpečí mu zapůjčí ochrannou přilbu a rukavice. Instruktor bude na dráze po celou dobu a bude mu radit se správnou technikou. Pak už se mladý závodník může vydat na cestu. Zážitek je vhodný pro jednoho až dva budoucí řidiče.

Patří snowboarding mezi oblíbené zimní aktivity vašeho dítěte? Dopřejte mu tuhle zábavu i v létě. Prkno tentokrát nebude jezdit na sněhu, ale na vodě. Sport zvaný wakeboarding je něco jako vodní lyžování a snowboarding v jednom. Wakeboard je krátká, ale široká vodní lyže, která vypadá jako surf nebo snowboardové prkno a zážitky z jízdy jsou prostě nezapomenutelné. Vaše ratolest se sveze na vodním vleku, na kterém může vyzkoušet otočky, jumpy i slalom. Zkušenější frajer si dá třeba pár triků na překážkové dráze. Pořídit můžete jízdu jen pro něj nebo pro celou partu kamarádů v mnoha lokalitách po celé ČR.

