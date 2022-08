Bankovní loupeže, kdy banda ozbrojených lupičů vtrhne do finanční instituce se škraboškou na hlavě a pistolí v ruce, dnes až na výjimky patří spíše do filmů pro pamětníky. Současným banditům stačí počítač. U něj s kávou v ruce jen čekají, až jim člověk své celoživotní úspory přinese takřka na zlatém podnosu. Trik novodobých loupežníků spočívá v okopírování webových stránek bank, kde nicnetušící oběť vyplní své přihlašovací údaje a v dobré víře, že se nic nemůže stát, dá do rukou podvodníků všechny své osobní údaje.