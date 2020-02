Největší problémy s elektřinou byly po ránu na jihu Čech, před polednem se přesunuly zejména na Břeclavsko. Večer zůstávalo bez elektřiny už jen přes 1000 domácností.

Sněžit bude v části republiky zřejmě až do půlnoci. Na horách podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) připadne až 25 centimetrů sněhu. Ústav varoval i před silným větrem, který zasáhne Česko také ve středu, sněhovými jazyky a zvýšením hladiny řek.

U Vimperka popadaly stromy

Kvůli popadaným stromům byla dnes ráno na tři hodiny uzavřena silnice I/4 mezi Vimperkem a Strážným na Prachaticku. Silný vítr také na čas přerušil dodávky elektřiny pro 1500 jihočeských domácností. Ze stejného důvodu museli navíc hasiči v regionu v sedmi desítkách případů odstraňovat popadané stromy.

Podívejte se na aktuální data z meteoradaru:

"Jednoznačně nejvíce práce měly jednotky na Prachaticku. Zde byla téměř polovina všech výjezdů. Vítr pak postupoval přes celý kraj," uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Kvůli popadaným stromům do vedení bylo dopoledne na jihu Čech přibližně 1500 domácností bez elektřiny. "Od odpoledních hodin jsou dodávky opět obnoveny," uvedla Martina Slavíková ze společnosti E.ON.

Vítr škodil hlavně na Břeclavsku

Jihomoravští hasiči od rána vyjeli k více než 170 událostem v souvislosti se silným větrem, především ke spadlým stromům. Stromy spadly i na auta, nikdo nebyl zraněn. Situace se začala uklidňovat odpoledne. V průběhu dne sice bylo bez elektřiny až 6200 domácností, do 17.00 ale E.ON všechny poruchy v kraji odstranil.

"Výjezdy se týkají celého kraje, nejvíce na Blanensko a Brněnsko. Nejčastěji odstraňujeme nebezpečně nakloněné nebo popadané stromy. Tentokrát jsme řešili i pády stromů na auta, což není úplně obvyklé," uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Vítr napáchal největší škody na Břeclavsku. Problémy s dodávkami elektřiny byly především v okolí Lanžhotu a Moravské Nové Vsi (3700 domácností) a Velkých Němčic (2500 domácností), uvedla firma E.ON.

#VYSTRAHA Pozor na nebezpečné jevy (vítr, sníh a zvýšené hladiny řek) Sledujte https://t.co/9oZF1ZOqIm pic.twitter.com/jcIvb2ZhVq — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 4, 2020

Kolem 12.00 E.ON na jižní Moravě odstraňoval 12 poruch na vedení vysokého napětí, bez elektřiny bylo asi 2500 domácností, z toho 1300 v okolí Velké nad Veličkou na Hodonínsku. Kolem 14.00 se společnost na jihu Moravy zabývala pěti poruchami na vedení vysokého napětí, bez elektřiny bylo asi 1250 domácností, z toho 1000 na Břeclavsku. Do 17.00 byly poruchy na jihu Moravy odstraněny.

Podle webu krajského integrovaného dopravního systému se kvůli špatně průjezdným silnicím pro spadané větve a stromy zpožďovaly v několika okresech o pět až 20 minut některé autobusové linky, například 223, 313, 524 či 643. Od 16.00 web žádné zpožděné linky nezaznamenal.

Meteorologové vydali před silným větrem v části Čech a celé Moravy výstrahu.

Lanovka na Sněžku stála

Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 24 hodin asi 20 centimetrů sněhu. Silný vítr dnes zastavil horní úsek lanovky na Sněžku a v Peci pod Sněžkou vyřadil z provozu lanovku na Hnědý vrch a vleky U Lesa a Klondike. Hasiči měli v kraji několik výjezdů k popadaným stromům. Kromě Krkonoš pokryl čerstvý sníh i silnice v Orlických horách.

Vítr shodil stromy na silnice v Rokytnici v Orlických horách, u Vřesníku na Jičínsku a v Lužci nad Cidlinou na Hradecku. "Hasiči stromy odstranili. Události se obešly beze škod," řekla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Podívejte se na situaci ve vašem kraji:

Podle meteorologů by vítr dnes mohl mít v nárazech rychlost až 90 km/h a mohl by také tvořit sněhové jazyky.

Meteorologové upozornili, že na horách v Královéhradeckém kraji může dnes napadnout až 25 centimetrů sněhu. V polohách nad 400 metrů nad mořem by mohlo napadnout až deset centimetrů sněhu.

Na Liberecku byly obtížně sjízdné silnice

Silničáři v Libereckém kraji dnes uzavřeli kvůli sněžení po dohodě s policií pro kamiony nad šest tun s výjimkou autobusů silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo. Na vozovce je mokrý těžký uježděný sníh, pro kamiony je silnice jen obtížně sjízdná, řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má na starost údržbu krajských silnic i části silnic první třídy. Cesta přes Oldřichov v Hájích se nesolí, na Raspenavu, Hejnice a Lázně Libverda tak musí těžké nákladní vozy po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Snežení se v Libereckém kraji postupně rozšířilo na většinu území. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, rozbředlý sníh je místy i na hlavních tazích. Pozor by si měli dát hlavně řidiči kamionů na cestě do Polska přes Harrachov. Na silnici je vrstva čerstvého sněhu, která může klouzat. "Opatrní by měli být motoristé také třeba na libereckém Ještědu," řekl Petr Šén.

Sněhu bude přibývat, podle meteorologů může na horách napadnout až 20 centimetrů. Problémy mohou mít v takovém případě hlavně kamiony ve stoupání na Kořenov a Harrachov a dál do Polska. K zablokování provozu na 17kilometrovém úseku z Tanvaldu na Harrachov stačí jediný kamion uvízlý v kopci. Zatím je silnice pro kamiony průjezdná, silničáři ale řidičům doporučují alternativní trasu do Polska po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. Je jen mokrá a bez problémů sjízdná.

Silnější sněžení čekají silničáři v noci na středu. "Uděláme ale vše proto, abychom silnici na Harrachov pro kamiony zavírat nemuseli," dodal Šén.

Dodávky elektřiny byly obnoveny

Spadané stromy na více než 50 místech likvidovali dnes od rána hasiči v Plzeňském kraji. Silný vítr s deštěm působil největší problémy na Šumavě a v Pošumaví na Klatovsku a částečně a Domažlicku, řekl mluvčí hasičů Petr Poncar. Energetici se museli zabývat také výpadky v dodávkách elektřiny, ČEZ distribuce během odpoledne dodávky do všech domácností obnovila.

"Po 16.00 jsme vše opravili," řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Energetici z regionu řešili ještě po 14.00 tři poruchy na vedení vysokého napětí na Klatovsku, kde bylo bez proudu 300 domácností. Šlo o tři lokality - Hnačov-Zavlekov, Kašperské Hory-Rejštejn a na Železnorudsku pak Pancíř, Špičák a část Železné Rudy. Na Tachovsku v Plané bylo odpoledne bez proudu 20 odběrných míst.

#pocasi Přiložená mapa ukazuje předpokládané množství nového sněhu dnes od 7.00 ráno do 19.00 večer.

V polohách nad 400 m se bude tvořit nová sněhová pokrývka. Na horách zejména na severovýchodě až 25 cm nového sněhu. pic.twitter.com/DgVijB6cFy — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 4, 2020

Mezi Hlubokou a Chodskou Lhotou u Kdyně na Domažlicku padl strom přes koleje na místní trati. Trať byla už po poledni průjezdná. "Lokálka s pěti cestujícími najela na strom, nikomu se nic nestalo. Neprůjezdnou větší silnici nemáme hlášenou," uvedl mluvčí Poncar.

Nejvíc popadaných stromů bylo ve vyšších polohách Železné Rudy a v Sušici a okolí. Na Plzeňsku byl relativní klid, ale pršelo tam celou noc i ráno. V Plzni čerpali hasiči lagunu na silnici.

Neprůjezdná dálnice

Dopravu ve středních Čechách od rána komplikovalo sněžení a vítr. Hasiči vyjížděli k popadaným stromům a častěji zasahují u dopravních nehod, řekl mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

Od půlnoci hasiči odstraňovali ze silnic čtyři popadané stromy, a to na Rakovnicku a Mladoboleslavsku a dva případy se staly v okrese Praha-východ.

Kvůli drobnému sněžení hasiči častěji vyjížděli také k dopravním nehodám. Zasahovali zejména na třetím kilometru dálnice D8 ve směru do Prahy u hromadné nehody čtyř aut. Jeden člověk byl lehce zraněn, dálnice byla dočasně neprůjezdná.

Deštivé počasí vystřídal sníh

Silný vítr a popadané stromy dnes na Vysočině zkomplikovaly dopravu a dodávky elektrické energie. Hasiči je od rána odstraňovali už na více než 50 místech. Byl kvůli nim uzavřen i lesní úsek silnice 399 mezi Jinošovem a Velkou Bíteší vedoucí k dálnici D1. Bez elektrické energie bylo dopoledne 1700 domácností na Žďársku, všechny poruchy se podařilo odstranit před 14.00.

"Výstraha meteorologů se vyplnila a Vysočinu zasáhl silný vítr. Výstraha platí až do 22.00," uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová. Neprůjezdné byly dopoledne mimo jiné silnice u Mrákotína na Jihlavsku nebo mezi Třebíči a Budíkovicemi. Odpoledne popadané stromy zablokovaly silnici u Rudolce na Žďársku.

Za Velkou Bíteší spadla silná větev na kabinu nákladního auta. Nikdo se nezranil, řekla mluvčí policie Dana Čírtková. Kvůli opakovaným pádům stromů do vozovky byla silnice kolem poledne asi hodinu zavřená.

Podle Martiny Slavíkové ze společnosti E.ON silný vítr nejprve dorazil do Čech, kde začal po 5.00 vyvracet stromy. Později se přesunul na Moravu. Všude způsobuje problémy v dodávkách energie. Na Vysočině byla největší porucha u Nového Veselí na Ždársku. Před polednem se tam velkou část poruch podařilo odstranit, bez dodávek bylo asi 200 domácností. Před 14.00 byly dodávky kompletně obnovené. Na Havlíčkobrodsku, kde je dodavatelem energie společnost ČEZ, poruchy nebyly.

Deštivé noční počasí vystřídalo na Vysočině dopoledne sněžení. Podle meteorologů se mohou někde tvořit i sněhové jazyky, se sněžením počítají především v nadmořských výškách nad 600 metrů.

Dráty visely nízko nad silnicí

Bez elektřiny zůstává kvůli dnešnímu silnému větru a vydatnému dešti ve Zlínském kraji asi 1000 domácností. Kvůli třem poruchám na vedení vysokého napětí jsou bez proudu lidé ze Starého Hrozenkova a Nezdenic na Uherskohradišťsku a Karlovic na Zlínsku. Řekla to mluvčí společnosti E-ON Martina Slavíková.

"Na odstranění poruch intenzivně pracujeme a předpokládáme, že dodávky elektřiny se nám podaří obnovit ještě během dneška. Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí jsme pro jistotu posílili i noční směnu na dispečinku," uvedla Slavíková.

Odstraňování následků nepříznivého počasí dnes v regionu zaměstnalo také hasiče. Od rána vyjížděli mimo jiné ke třem desítkám popadaných stromů.

Hasiči v kraji pomáhali také s čištěním ucpaných propustí nebo zajištěním částečně utržené střechy objektu v Uherském Brodu na Uherskohradišťsku. K Horní Lhotě na Zlínsku vyjížděli kvůli vyvrácenému sloupu vysokého napětí. "Elektrické dráty tam visely nízko nad silnicí," řekla mluvčí hasičů Lucie Javoříková. U Břestku na Uherskohradišťsku narazil automobil do spadlého stromu.

Kvůli větru bylo bez proudu přes 1000 domácností

Bez elektřiny po poruchách způsobených dnešním silným větrem zůstávalo večer v Česku přes 1000 domácností. Dopoledne jich bylo bez proudu zhruba 16.500 a kolem poledne 10 tisíc. V distribuční síti společnosti E.ON byly před 19.00 bez proudu jen přibližně nižší stovky domácností a v síti ČEZ to byla k 18.00 zhruba tisícovka míst, hlavně na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Řekly to mluvčí E.ON Martina Slavíková a mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Silný vítr dorazil do Čech po 5.00. Začal vyvracet stromy a lámat větve, které poškodily elektrické vedení na mnoha místech v jižních Čechách. E.ON tam v časných ranních hodinách v jednu chvíli zaznamenal 7000 domácností bez proudu. Vítr pak postupně přecházel na východ a přerušil dodávky proudu pro tisíce domácností i na Vysočině a části Moravy a Slezska.

V síti E.ON se dopoledne bez dodávek proudu ocitlo 14 500 domácností. Zhruba dvě hodiny po poledni jich bylo podle Slavíkové už jen 3500. Večer potíže přetrvávaly ještě ve Zlínském kraji, kde během dne poruchy přibyly. V jižních Čechách, na Vysočině či jihu Moravy, kde potíže s dodávkami proudu dnes také byly, firma problémy již vyřešila. "Předpokládáme, že dodávky elektřiny se nám podaří obnovit ještě během dneška," doplnila Slavíková.

ČEZ dopoledne evidoval 2000 domácností bez dodávek elektřiny, po poledni se jejich počet zvýšil na 3800. Večer ještě zůstávaly bez elektřiny hlavně domácnosti na Frýdecko-Místecku a Vsetínsku. Firma ČEZ ale stejně jako E.ON předpokládá, že ještě během dneška dodávky proudu plně obnoví. ČEZ po výstraze meteorologů zvýšil počty pracovníků v dispečinku a v call centru. Lidé mohou volat na bezplatnou linku 800 850 860 nebo hlásit poruchy prostřednictvím webového portálu www.bezstavy.cz.

Podle meteorologů silný vítr zasáhne většinu Česka i ve středu. V nárazech může vítr dosáhnout rychlosti nad 65 kilometrů za hodinu. "Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí jsme pro jistotu posílili i noční směnu na dispečinku," uvedla mluvčí E.ON.