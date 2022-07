V Česku je v současné době osm zásobníků plynu. Ty jsou schopny pojmout třicet procent roční spotřeby. Vláda přitom plánuje, že do začátku listopadu by měly být naplněny z osmdesáti procent. Nyní jsou zaplněny ze sedmdesáti procent, čehož se loni podařilo dosáhnout až v polovině září.

Nejvíce naplněny jsou zásobníky společnosti RWE Gas Storage, která jich vlastní šest. Začátkem července byly její zásobníky naplněny ze 78 procent.

Otázka ale visí nad zásobníkem v Dambořicích na Hodonínsku společnosti Moravia Gas Storage. Zařízení z poloviny vlastní společnost MND a z druhé ruská státní firma Gazprom. Ta si navíc pronajala devadesát procent jeho kapacity, ale plynem jej neplní.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu se nejedná o ojedinělou záležitost. Společnost Gazprom si totiž před minulou zimou pronajala zásobníky s plynem napříč Evropou a nechal je prázdné. „Zvýšila tak totiž tlak na růst cen energií v Evropské unii a vystavila Evropu hrozbě nedostatku plynu,“ uvedlo ministerstvo.

Tomu by měla zamezit nedávno přijatá novela energetického zákona. V ní je nově zakotveno pravidlo, že firma, která nevyužije pronajímanou kapacitu, může o ni přijít a bude nabídnuta někomu jinému v aukci. „Počítáme s tím, že pravidlo ‚use it or lose it‘ (využij to nebo o to přijdeš) bude aplikováno od počátku srpna,“ přiblížil David Hluštík z ministerstva průmyslu.

Na nic nečekala ani skupina KKCG podnikatele Karla Komárka, do jejíž stáje patří právě MND. Skupina přišla s návrhem, aby její akcionářská práva ve společnosti Moravia Gas Storage převzal stát. „Podzemní zásobník plynu Dambořice je součástí kritické energetické infrastruktury země. KKCG vede jednání s vládou s cílem podpořit stát v jeho úsilí o energetickou nezávislost na Rusku,“ uvedla společnost. Vláda návrh v současné době posuzuje.

Stoprocentní závislost

Česko je přitom na dodávkách plynu z Ruska závislé ze sta procent. „Když Rusové dodávky zastaví, situace se výrazně změní. Dodávky bude potřeba dorovnávat jinými cestami, třeba zkapalněným plynem. Bude hodně záležet na mezinárodní spolupráci,“ uvedl energetický expert Asociace pro mezinárodní otázky Oldřich Sklenář.

Zdroj: Deník

V tomto ohledu přišla dobrá zpráva z Nizozemska, kde Česká republika získala prostřednictvím společnosti ČEZ kapacitu v terminálech na zkapalněný plyn a k dispozici by měla být už letos. „Smlouva pokryje téměř třetinu roční spotřeby plynu České republiky, což jí umožní snížit závislost na Rusku,“ uvedl ve čtvrtek na Twitteru nizozemský velvyslanec v České republice Daan HuisiNga.

Sklenář je každopádně přesvědčen, že éra levného plynu skončila a je nutné přemýšlet, jak jeho spotřebu snížit nebo jej z větší části nahradit. „Potenciál je v rezidenčních budovách, kde by bylo možné snížit spotřebu do roku 2040 o polovinu. Výhledově se ale také nabízí vodík. Ten vidí jako příležitost plynárenské společnosti,“ nastínil možný vývoj Sklenář.