Trojí daňová sazba na čepované pivo podle toho, zda si ho člověk nechá dát do džbánku nebo ho rovnou vypije v hospodě, popřípadě když si ho dá u stánku, podráždila odborníky a pobavila internet. Na dané téma se okamžitě vyrojila řada vtipů.

Ke slovu se dostal i bezmála čtvrt století starý sitcom televize Nova Hospoda | Foto: Repro Facebook

Dopřejete si občas obvyklý český zvyk dojít si se džbánkem pro pivo a než vám ho hospodský načepuje, dát si jedno nebo dvě piva "od cesty"? Tak pokud ano, buďte připraveni na to, že to pivo, které si rovnou prolejete hrdlem, bude levnější než to, jež si odnesete s sebou a budete pít až doma. Že to nemá moc logiku? Možná nemá, ale tak vypadá nová sazba DPH, kterou hodlá od května zavést ministerstvo financí.