/FOTOGALERIE/ Cestování autem je sice pohodlné, ale i výlet vlakem má své kouzlo. Už jen proto, že české železnice křižují nejkrásnější místa země. Některé z tratí jsou navíc neobyčejné díky tomu, jakým způsobem se po nich vlaky pohybují. Pokud lidé dávají přednost spíše historii, léto může být skvělou příležitostí k návštěvě některých železničních muzeí.

KRUŠNOHORSKÝ SEMMERING

Trasa: Nejdek–Pernink

Délka: 15 kilometrů

Cena: 26 korun*

Nejhezčí výhled: Železniční trať, která vede malebnou horskou krajinou, je specifická a zajímavá především díky velké změně výškového rozdílu na velmi krátkém úseku. Cestou z Nejdku do Perninku totiž překonává výškový rozdíl 365 metrů. Vlak se otáčí do protisměru obloukem s poloměrem 180 metrů a dostává se do nadmořské výšky 915 metrů, což je druhý nejvyšší železniční bod v České republice. Na trati je k vidění impozantní klenutý kamenný viadukt, který vlak přejíždí v obci Pernink.