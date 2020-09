Česká republika má nyní nejvyšší tempo růstu nákazy ze sousedních zemí. Denní přírůstky nových případů na milion obyvatel jsou za minulý týden v Německu či na Slovensku zhruba třetinové, vyplývá ze statistik a výpočtu ČTK. Rekordní 24hodinové počty infikovaných hlásí třeba Královéhradecký a Jihomoravský kraj: Na jižní Moravě za první dva zářijové dny přibylo více lidí s covidem-19 než za celý květen, kdy byl ještě nouzový stav. Nové maximum má po úterku opět také Praha, 168 nakažených za 24 hodin.

Kvůli rostoucímu počtu nových případů bude podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) pravděpodobně nutné přistoupit zejména v Praze k dalším opatřením proti koronaviru. Sám ministr je v domácí karanténě kvůli nákaze hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové. Už dříve do ní nastoupil ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO), z domova budou preventivně pracovat také ministryně práce Jana Maláčová a ministr zahraničí Tomáš Petříček (oba ČSSD). Příznaky nemoci sice nemají, ale mohli se setkat s nakaženým člověkem.

Na ministerstvu zahraničí bylo zachyceno několik pozitivních případů a jeden také na ministerstvu financí. Kvůli pěti dosud odhaleným infikovaným na ministerstvu zdravotnictví hygienici poslali do karantény nebo na testy 157 lidí. U Vojtěcha středeční test nemoc neprokázal.

Od březnového začátku šíření nemoci v Česku odhalily laboratoře nákazu u 26.127 lidí, během dneška je nových případů zatím 355. S covidem-19 zemřelo 426 pacientů, 18 663 se vyléčilo. Počet aktuálně nemocných překročil 7000, v nemocnicích je podle údajů k úterku 172 z nich, z toho 40 ve vážném stavu.

Babiš chce seniorům poslat roušky

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je nyní vhodná doba na to, aby stát rozeslal například třem milionům důchodců respirátory a roušky prostřednictvím České pošty. V pondělí to chce navrhnout vládě, řekl při zahájení kampaně ANO pro krajské a senátní volby. Ministerstvo vnitra podle svého šéfa Jana Hamáčka (ČSSD) zajistilo 70 milionů roušek a osm milionů respirátorů FFP2 a je připraveno je distribuovat. Někteří opoziční politici v té souvislosti upozornili na to, že lidé ještě nedostali roušky, které jim zástupci vlády slibovali na jaře.

Z podnětu opozičních ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se poslanci sejdou na mimořádné schůzi Sněmovny příští čtvrtek dopoledne. K osmi bodům v navrhovaném programu schůze patří také vládní záměr zavést paušální daň pro některé živnostníky a senátní předloha o jednorázovém příspěvku krajům 500 korun na obyvatele, což by jim nahradilo výpadek daňových příjmů v souvislosti s epidemií koronaviru. Občanští demokraté chtějí prosadit prodloužení odpuštění sociálních odvodů pro živnostníky a malé firmy do konce roku.

TOP 09 chce na mimořádné schůzi debatovat o podpoře živé kultury. Za návrhem na zvýšení hranice pro odvod zdravotního a sociálního pojištění z odměn u dohod o provedení práce stojí Dominik Feri (TOP 09). Poslanci STAN chtějí prosadit, aby k získání ošetřovného nebylo nutné potvrzení školy o jejím uzavření, pokud školy plošně uzavře stát.

Analýza čerpající z rozhovorů s více než 250 klíčovými představiteli českých průmyslových firem ukázala, že třetina podniků plánuje propouštět, další vyčkávají na podzimní vývoj situace kolem koronaviru a jeho dopadů. Své kapacity mají firmy aktuálně zaměstnány na 65 procent a koncem roku předpokládají vytíženost 75 procent.