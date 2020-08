Dušek řekl, že s návrhem SMO souhlasí. O požadavku se dozvěděl tento týden, v pondělí by o něm chtěl mluvit na jednání na ministerstvu zdravotnictví. "S kolegy chystáme první podobu a metodický popis sad, které bychom předávali jednotlivým starostům," řekl Dušek Radiožurnálu.

Šéf ÚZIS věří, že návrh bude hned v pondělí schválen. Poté by se svazem domluvil, jakým způsobem by obce informace dostávaly. Nechtěl zatím odhadovat, odkdy by mohli starostové s daty počítat.

Data s týdenní retrospektivou

SMO žádal pravidelné informace, podle Duška by se mohlo jednat o data s týdenní retrospektivou, která by díky tomu stihly potvrdit i jednotlivé krajské hygienické stanice.

Svaz v pátek uvedl, že starostové nyní přístup k informacím o počtu nakažených novým typem koronaviru na svém území nemají. Starostové přitom data potřebují k efektivnímu krizovému řízení, nastavení lokálních bezpečnostních opatření a režimu veřejných institucí, upozorňuje svaz.

Starostové obcí s rozšířenou působností jsou předsedy krizového štábu obce. Na základě dat by podle svazu mohli efektivněji rozhodovat o opatřeních v sociálních, školských, zdravotnických a dalších zařízeních, která zřizují, ale i v hromadné dopravě.