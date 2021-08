"K dnešním cca 12:15 evidujeme 5809 žádostí o nový občanský průkaz," uvedl Rözler. Celková čísla za dnešek bude mít ministerstvo k dispozici v úterý.

Vydávání průkazů, kterému předcházela čtyřdenní odstávka systému kvůli přechodu na nový typ občanek, zpočátku poznamenaly technické potíže s počítači na některých pracovištích, například v Praze 5. "Problémy, které se během ranních hodin vyskytly v řádů jednotek, již byly odstraněny a systém je plně funkční," dodal Rözler.

Nový typ občanských průkazů s čipem s biometrickými údaji vychází z evropského nařízení. Změna má ztížit možnost doklady padělat a zneužívat. Má také zjednodušit volný pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků po státech unie. Kvůli úpravám programu pro vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů nebylo od čtvrtka do neděle z důvodu odstávky systému možné žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu.

Dosud platné občanské průkazy budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Občan s dříve vydaným platným dokladem bez biometrických údajů s ním může cestovat po Evropské unii do konce platnosti dokladu.

Čip na dokladech obsahuje zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů. V případě, že by údaje nebyly u nově vydávaných občanských průkazů zavedeny, nebylo by na základě biometrických na základě evropského nařízení možné cestovat do zahraničí. Biometrické údaje budou úřady evidovat nejdéle 90 dnů od vyrobení dokladu kvůli případné reklamaci. Poté budou smazány, protože vytváření jakýchkoli databází s těmito údaji není povolené.