Pánové, jestliže chcete okouzlit ženu, rovnou zapomeňte na to, že byste šli na rande v teplákách. Podle Daniela Šmída, lektora kurzů etikety a moderního gentlemanství, jsou jedině čisté, bezvadné a hodnotné oděvy, boty a doplňky známkou muže, který se o sebe dokáže postarat.

I muži by měli dodržovat správný dress code. | Foto: Shutterstock

Proč bychom měli dbát na to, co si vezmeme na sebe? Má to dobře oblečený muž v životě snazší?

Oděv je součástí komunikace, kterou máme možnost použít ještě před tím, než dostaneme slovo. Oděvy jsou významným komunikačním nástrojem, kterým se odlišují jedni od druhých, a to napříč obory a dobou. Mohou spojovat a dodávat pocit soudržnosti. Dresy sportovců, uniformy vojáků, pracovní oděvy dělníků jsou ty nejvýraznější. Dobře, respektive vkusně oblečený muž dává světu okolo najevo své hodnoty. Takto oblečený muž vyjadřuje úctu k sobě samému a tedy i k ostatním. A vkusně oblečený muž přitahuje zdravou porci pozornosti.