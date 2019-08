Jako jediná v této zemi trpí nemocí papírových kostí. Vzácné onemocnění u sebe odhalila dříve než lékaři. Teď se s ním učí elegantně žít. Do svých pětadvaceti nepozorovala žádné problémy. Jezdila na koni, sportovala, občasnou únavu pokládala za důsledek nízkého tlaku. Po přechozené chřipce se ale přidaly velké bolesti kostí, se kterými si lékaři nevěděli rady.

Martina má jako jediná v zemi nemoc papírových kostí. Učí se s ní žít | Foto: Martina Lančová

Až po půl roce na to ji lékaři potvrdili to, co už sama díky samostudiu tušila: šlo o nevyléčitelný McCuneův-Albrightův syndrom. Martině Lančové (32) z Ostravy nemoc takzvaných papírových kostí změnila život.