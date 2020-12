S jakými typy šmejdů a jejich podvodů se nyní můžeme především setkávat?

Za prvé pořád běží takzvaní časopisoví šmejdi, já tomu říkám „předváděčky na papíře“. Dříve lidem šmejdi své zboží nabízeli v sálech hospod a kulturních domů na sražených stolech na barevném pozadí a doprovázeli to hudbou, dneska se něco takového děje na papíře. Jde hlavně o tištěnou inzerci v novinách a časopisech. Oběti šmejdů tam najdou různé krásné fotografie údajně zázračných léčebných preparátů.

Co vše tímto způsobem nabízejí?

Těch inzerátů je celá řada. Inzerují v nich třeba rychlé vyléčení cukrovky, ale cílí na různé kategorie lidí. Takže tam nabízejí i různé speciální moderní novinky pro kojence, na to se mnozí prarodiče chytí.

Mění se škála nabízených „zázraků“?

Pořád si vymýšlejí nové, teď jsou samozřejmě hitem věci lákající na „boj“ s covidem. Ještě v plenkách je například úplná novinka – údajné čističky vzduchu. A potom již běží reklamy na „covid lampy“, které by údajně měly na bázi UV záření odhalit nákazu koronavirem. Je to ale samozřejmě nesmysl.

Takže se podvodníci již vyhýbají osobnímu kontaktu?

Úplně to tak neplatí. Rozšířenou variantou šmejdství je třeba nabízení dveřních zámků, se kterými se vnucují seniorům. Bývají přitom obvykle nekvalitní a hlavně předražené. A nabízejí se takhle i „zázračné“ přípravky na klouby.

V čem tkví podvod u nich?

Jedná se o bílé tabletky nazvané Vitalex anebo dr. Artrex podle firmy, která to šíří. I když je inzerují jako zázračný přípravek na klouby, tak zázračné rozhodně nejsou. Nechal jsem si k tomu udělat rozbor a nesedí tam už ani obsah vitaminů, natož to ostatní „léčivé“.

Dá se s takovými podvodníky nějak bojovat?

Stále se o to snažím. Podal jsem už například podnět na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, aby se prověřilo složení tohoto přípravku. Oficiálně to je totiž deklarováno jako doplněk stravy, ale už na obalech je zmíněna celá řada nežádoucích účinků. Přitom doplněk stravy podle českého právního řádu nesmí mít negativní účinek vůbec žádný. Doufám, že to vyústí v informaci, zda nebyl podveden Státní zdravotní ústav tím, že by dostal ke schválení vzorek, který byl v pořádku, ale tabletky šířené na veřejnosti už v pořádku rozhodně nejsou.

Vím, že spolupracujete s úřady kvůli zlepšení právního rámce na boj se šmejdy. Má to nějaký efekt?

Vždycky je co zlepšovat, ale není potřeba stále přijímat nové a nové zákony, a to ani proti šmejdům. Je ovšem potřeba, aby se důsledně využívaly stávající normy. Nicméně dosud nebyla vůle policie a státních zástupců tyto paragrafy využívat a respektovat. Bylo by potřeba, aby na základě již platných zákonů konali. Dosavadní praxi ale určovala malá vůle těchto orgánů tyto již existující zákony respektovat.

Máte nějaké signály, že by se situace mohla zlepšit?

Chystám se podat další trestní oznámení, abych mohl porovnat, zda k němu budou mít stejný přístup, jako k těm předchozím, která skončila do vytracena. Brzy podám trestní oznámení právě na firmu, která stojí za těmi tabletkami, a doufám, že bude vidět diametrální rozdíl, jak se k tomu policie a další orgány postaví. Z mého pohledu je proto tahle věc stále otevřená. Přinejmenším to ukáže, jestli se čeští politici a orgány činné v trestním řízení probudili, anebo zda spí dál.